Un primo piatto delizioso e leggero, soffice crema di polenta insaporita dalla crema di coste, piacevolmente soffice al palato e nutriente. La polenta otaragna con crema di coste è facile da preparare, vegetariana e gustosa è il piatto giusto da portare in tavola nelle giornate fredde invernali.

65 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 spicchio/i aglio

2 foglia/e allora

30 gr burro

qb pepe

150 gr ricotta

qb sale

1 dl latte intero

300 gr farina di grano saraceno

1,5 dl panna fresca

qb parmigiano

400 gr bieta





Come preparare la polenta taragna con crema di coste





1) Mettete sul fuoco una pentola con 2 l di acqua salata, portate a ebollizione e verste a pioggia 300 gr di polenta taragna, mescolando velocemente con una frusta, in modo che non si formino grumi. Mescolate spesso e lasciate cuocere per 40 minuti a fiamma bassa.

2) Lavate bene 400 gr di biete, scolatele e tagliatele a pezzetti. Fate scaldare 30 gr di burro in una padella e fate rosolare 1 spicchio di aglio spellato e 2 foglie di alloro, poa aggiungete le coste, il sale e il pepe e fate cuocere per 5 minuti con il coperchio. Aggiungete 1,5 dl di panna, quando bolle togliete l'alloro e l'aglio, lasciate intiepidire e con un mixer riducete tutto in una soffice crema.

3) Terminata la cottura della polenta, aggiungete 1 dl di latte intero e 150 gr di ricotta, amalgamate bene il tutto e mettetela nei piatti con sopra la crema di coste calda e gruttugiata di parmigiano e servite subito.