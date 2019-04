Un caldo primo piatto da assaporare come leggera cenetta, è ricco di vitamine, la minestrina con le verdure è gustosa e leggera. La pastina con piselli e carote è facile da preparare, è molto apprezzata sia dai grandi che dai bambini in tutto il periodo dell'anno. Se vi piace potete condirla con una spolverata di parmigiano grattugiato e un filo di olio crudo.

90 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb pepe in grani

500 gr piselli

qb sale

qb prezzemolo

200 gr pastina

3 carota

1 cipolla

4 sedano costa





Come preparare la pastina con piselli e carote





1) Pulite le verdure. Sbucciate la cipolla e 3 carote, eliminate i filamenti dai 4 gambi di sedano, lavatele, asciugatele e tagliatele a pezzettoni, lasciando da parte 1 carota e 2 coste di sedano. Lavate un ciuffo di prezzemolo, asciugatelo e staccate le foglie dai gambi. Sgranate 500 gr di piselli, tenete 10 baccelli er lavateli bene.

2) Mettete una pentola sul fuoco con 2 l di acqua, aggiungete le verdure tagliate, i gambi del prezzemolo, i baccelli dei piselli e qualche grano di pepe. Fate cuocere a fiamma bassa, quando raggiunge il bollore, insaporite con il sale e fate cuocere per 40 minuti.

3) Prendete la carota e il sedano tenuti da parte e tagliateli a dadini. Filtrate il brodo e rimettetelo sul fuoco, fate triprendere il bollore e metteteci le verdure a dadini, fate cuocere per 3-4 minuti, unite i piselli, proseguite la cottura per 2 minuti e infine aggiungete 200 gr di pastina e fatela cuocere per il tempo indicato sulla confezione.

4) Spegnete la fiamma, condite con le foglie di prezzemolo tritate e servite la minestra calda.