Non ci crederete ma questa pasta super golosa fa anche bene al cuore e accelera il metabolismo
Una porzione di pasta tonno, olive e limone ben bilanciata porta in tavola circa 500-650 calorie, 60-70 grammi di carboidrati, 20-25 di proteine e 15-25 di grassi in gran parte “buoni”. Non è il piatto da “sgarro” del sabato sera, ma un vero piatto unico mediterraneo, completo come insegna la nutrizione clinica.
La sorpresa è che questa pasta super golosa può aiutare a proteggere il cuore e a sostenere il metabolismo, se giocata bene con dosi e ingredienti. Niente magie, solo la classica triade cereali + pesce + olio extravergine di oliva, ben combinata con limone ed erbe aromatiche.
Perché questa pasta fa bene al cuore e al metabolismo
Alla base c’è un equilibrio semplice: pasta (meglio integrale o semintegrale), tonno, olio extravergine di oliva, olive e limone. I materiali divulgativi sulla dieta mediterranea, sostenuti anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ricordano che l’abbinamento pasta + pesce + olio extravergine è ideale per la salute cardiovascolare.
La pasta fornisce carboidrati complessi, il carburante preferito da cervello e muscoli. Se la scegliete integrale o di grano duro di qualità e la scolate al dente, aumentano le fibre e l’indice glicemico si abbassa. Gli opuscoli di associazioni cardiologiche italiane, come Assocuore, sottolineano che contenere i picchi di glicemia dopo il pasto aiuta anche a ridurre il rischio cardiovascolare.
Il tonno in scatola, soprattutto se al naturale o in olio extravergine, regala proteine di alto valore biologico e una quota di omega-3. Diversi documenti nutrizionali italiani spiegano che questi grassi polinsaturi contribuiscono a ridurre il colesterolo totale, aumentare l’HDL (il cosiddetto colesterolo “buono”) e a proteggere da trombi e placche.
Olio extravergine e olive portano grassi monoinsaturi, in particolare acido oleico, e polifenoli. Secondo materiali educativi sulla dieta mediterranea, questo mix aiuta a mantenere più favorevole il profilo lipidico e a proteggere i lipidi nel sangue dallo stress ossidativo, con un effetto protettivo sul cuore.
Il limone chiude il cerchio: la vitamina C contribuisce alla normale funzione dei vasi sanguigni e migliora l’assorbimento del ferro presente negli alimenti consumati nello stesso pasto, come ricordano varie schede nutrizionali italiane. La scorza, ricca di aromi, stimola digestione e salivazione. Erbe aromatiche e spezie, spesso citate negli opuscoli di educazione alimentare, sono associate a un maggiore senso di sazietà e a un piccolo aumento del dispendio energetico, soprattutto perché permettono di ridurre il sale.
Risultato: un piatto che dà energia costante, mantiene a lungo sazie e sostiene il metabolismo attraverso proteine, fibre e grassi insaturi.
Cosa mettere nel piatto: la ricetta “salvacuore”
Per una porzione tipo di pasta tonno, olive e limone equilibrata per un adulto, potete seguire queste indicazioni:
- 80-90 g di pasta secca (meglio integrale o semintegrale)
- 50 g di tonno al naturale ben sgocciolato
- 10 g di olio extravergine di oliva
- 5-10 g di olive (nere o verdi) denocciolate
- scorza grattugiata e succo di mezzo limone
- aglio intero da togliere, prezzemolo o basilico freschi
- eventuali verdure: zucchine, pomodorini, peperoni o melanzane
Procedimento “fit” ma goloso:
cuocete la pasta in acqua moderatamente salata e scolatela al dente. In padella scaldate l’olio con lo spicchio d’aglio e, se vi piace, un pizzico di peperoncino. Unite le olive a rondelle e fatele insaporire un minuto, poi aggiungete il tonno sgocciolato, spezzettandolo delicatamente. Spegnete la fiamma, profumate con scorza di limone e un po’ di succo.
Saltate la pasta nel condimento con un cucchiaio di acqua di cottura per creare una cremina leggera che avvolge bene le penne o le linguine. A fuoco spento, completate con prezzemolo tritato e, se vi va, qualche cubetto di verdura già saltata o grigliata.
In media, un piatto così fornisce 500-650 kcal, 60-70 g di carboidrati, 20-25 g di proteine e 15-25 g di grassi prevalentemente monoinsaturi: numeri che, inseriti in una giornata bilanciata, stanno benissimo anche in un percorso di controllo del peso.
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Come adattarla a linea, sport e glicemia
Per chi sta controllando la linea:
- scendere a 60-70 g di pasta
- aumentare le verdure nel condimento
- scegliere tonno al naturale, olio solo a crudo e poche olive
- abbondare con limone, prezzemolo, basilico per avere molto gusto con poche calorie
Per chi è molto sportivo:
- portare la pasta verso 90-100 g, soprattutto a pranzo
- aumentare leggermente il tonno o abbinarlo a pochi legumi (ceci o cannellini)
- usare un filo in più di olio extravergine, restando comunque su quantità ragionevoli
Per chi deve tenere d’occhio la glicemia:
- preferire sempre pasta integrale o di grano duro di ottima qualità
- rispettare la cottura al dente
- non esagerare con il pane a tavola
- inserire sempre una generosa quota di verdure nel piatto
Gli errori da evitare con la pasta tonno, olive e limone
Qualche dettaglio può trasformare un piatto virtuoso in un mezzo disastro calorico e salato.
Da tenere d’occhio:
- esagerare con l’olio (il classico “giro” abbondante in padella): meglio pesarlo o usare un cucchiaio
- usare tonno già sott’olio di qualità scarsa e non sgocciolarlo bene
- aggiungere troppe olive: sono sane, ma anche molto ricche di sale
- stracuocere la pasta, alzando l’indice glicemico e togliendo mordente al piatto
- dimenticare le verdure, che aumentano volume, fibre e sazietà senza pesare troppo sulle calorie
Con qualche accortezza nelle dosi e nella scelta degli ingredienti, questa pasta tonno, olive e limone resta super golosa, ma diventa anche una solida alleata di cuore, metabolismo e linea.
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