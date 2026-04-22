Venti formati di pasta, venti regioni: un viaggio dall’arco alpino alle isole per capire come la forma cambia il gusto nel piatto

In Italia esistono più formati di pasta che giorni in un anno: i canali ufficiali del turismo nazionale parlano di oltre 300 tipi, mentre un censimento di Unione Italiana Food ne conta almeno 500 e circa 200 ricette regionali codificate. Dietro a questi numeri non c’è solo gola, ma un modo molto serio di progettare la forma in base al sugo, al clima, agli ingredienti disponibili.

Se state preparando un viaggio o semplicemente una cena del sabato sera, la geografia della pasta è una bussola infallibile: ogni regione ha il suo formato “bandiera”, pensato per un piatto preciso e per un certo tipo di condimento. Qui trovate una mappa sintetica, regione per regione, da usare come guida quando vi sedete al ristorante o davanti alla dispensa.

Come leggere la mappa dei formati di pasta italiani

Per semplificare, qui si parla soprattutto di forma: lunga o corta, liscia o ruvida, cava o piena, fresca, secca o all’uovo. Il termine “tipico” va preso con leggerezza: quasi tutti questi formati oggi li trovate in tutta Italia, ma il loro carattere nasce in un’area precisa.

Ogni formato è una piccola soluzione tecnica: la sezione quadrata della chitarra abruzzese aiuta il ragù ad aggrapparsi, il foro dei bucatini porta il sugo al centro, le spirali delle busiate siciliane sono nate per “imprigionare” il pesto di mandorle e pomodoro.

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Formati di pasta regione per regione: la mappa d’Italia

Partiamo da Nord e scendiamo verso le Isole, con un solo formato “bandiera” per regione e il piatto che più lo rappresenta.

Valle d’Aosta: gli chnéffléne, piccoli gnocchetti di farina, uova e latte, lisci e morbidi, nascono per essere tuffati in burro e fonduta di fontina.

Piemonte: i tajarin, fili sottili all’uovo ricchissimi di tuorli, sono pensati per vestire alla perfezione ragù importanti e lamelle di tartufo.

Liguria: le trofie, corte e attorcigliate, con la loro superficie ruvida trattengono ogni goccia di pesto, patate e fagiolini compresi.

Lombardia: i pizzoccheri della Valtellina, tagliatelle corte al grano saraceno, sono pensati per fondersi in teglia con verza, patate e formaggio.

Trentino-Alto Adige: gli spätzle, gnocchetti irregolari di farina e uova spesso agli spinaci, nascono per assorbire burro, panna e speck in piatti sostanziosi.

Veneto: i bigoli, lunghi e molto spessi, estrusi al torchio, chiedono sughi decisi come anatra o acciughe per riempire bene ogni centimetro.

Friuli Venezia Giulia: i cjarsons, ravioli dal ripieno dolce-salato, vengono completati con burro fuso e ricotta affumicata, che si aggrappano alla sfoglia sottile.

Emilia-Romagna: le tagliatelle all’uovo, nastri elastici e porosi al punto giusto, esistono per avvolgere il ragù bolognese e restare al dente fino all’ultimo boccone.

Toscana: i pici, grossi spaghetti tirati a mano, irregolari e rustici, danno il meglio con sughi poco liquidi come all’aglione o di cinghiale.

Umbria: gli strangozzi, lunghi e a sezione rettangolare, hanno una superficie ruvida che trattiene tartufo, funghi o sughi di carne senza scivolare via.

Marche: i maccheroncini di Campofilone, sottilissimi fili all’uovo, sono così fini da cuocere direttamente nel condimento, assorbendone completamente il sapore.

Lazio: i bucatini, cilindrici con foro centrale, sono nati per l’amatriciana, così il sugo entra dentro e avvolge anche l’interno della pasta.

Abruzzo: gli spaghetti alla chitarra, a sezione quadrata, sfruttano gli spigoli per trattenere ragù di agnello e condimenti robusti da domenica in famiglia.

Molise: i cavatelli, piccoli e incavati al centro, sono progettati per raccogliere sughi semplici di pomodoro, legumi o verdure saltate.

Campania: i paccheri, grandi tubi lisci, resistono a lunghe cotture e si prestano anche a essere riempiti, protagonisti con ragù napoletano o sughi di mare.

Puglia: le orecchiette, piccole cupole dal bordo spesso e centro sottile, sono nate per abbracciare le cime di rapa ma reggono benissimo anche ragù importanti.

Basilicata: gli strascinati, pezzi di impasto trascinati sulla spianatoia, irregolari e rugosi, fanno coppia fissa con sughi rustici e peperoni cruschi.

Calabria: la fileja, pasta lunga arrotolata intorno a un ferretto, cava e ruvida, è l’alleata ideale di sughi piccanti con salsiccia o ’nduja.

Sicilia: le busiate, spirali ottenute avvolgendo l’impasto su un bastoncino, hanno scanalature perfette per trattenere il pesto alla trapanese di mandorle e pomodoro.

Sardegna: i malloreddus, piccoli gnocchetti rigati, portano nei solchi il sugo alla campidanese con salsiccia e zafferano, profumatissimo e avvolgente.

La pasta italiana come sistema di soluzioni tecniche

Guardata così, la pasta smette di essere un semplice carboidrato e diventa un piccolo manuale di ingegneria domestica: ogni territorio ha ottimizzato formato, spessore e rugosità per il proprio sugo. Non stupisce che, secondo Unione Italiana Food, ogni regione conti in media tra sette e dodici ricette tipiche: un patrimonio da esplorare con la forchetta in mano.