Un primo piatto dal sapore e dal profumo estivi. La pasta con vongole e bottarga è un trionfo di gusto mediterraneo e si inserisce alla perfezione in un menu di pesce, anche nel più sofisticato. Semplice da preparare, si abbina a un calice di vino bianco

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr linguine

1 kg vongole veraci

qb vino bianco secco

1/2 peperone rosso

1/2 peperone giallo

2 spicchi aglio

20 gr bottarga

2 rametti timo

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

1 peperoncino

Come preparare la pasta con vongole e bottarga





1) Sciacquate 1 kg di vongole veraci sotto l'acqua fredda, poi mettetele in unaterrina con molta acqua, facendole riposare per 3 ore e cambiando l'acqua minimo 3-4 volte. Alla fine sgocciolatele e mettetele in una casseruola scaldata, a fuoco vivo con un po' d'olio extravergine d'oliva e 1 spicchio d'aglio. Sfumate con 1 dl di vino. Quindi mettete il coperchio e cuocete per circa 4 minuti, fino a farle aprire.

2) Sgocciolate i molluschi e filtrate il liquido con un colino a maglie fitte. Sgusciatene metà. Quindi, pulite 1/2 peperone rosso e 1/2 peperone giallo, facendoli poi a tocchetti. Schiacciate e tritate l'altro spicchio d'aglio insieme a 1 peperoncino senza i semi. Sciacquate la casseruola delle vongole e scaldatevi 3-4 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Unite il mix di aglio e peperoncino e fate rosolare a fuoco lento. Aggiungete anche i peperoni e fateli saltare per 2-3 minuti. Quindi, irrorate con l'acqua delle vongole filtrata.

3) Cuocete 320 gr di linguine e, una volta scolate, mettetele nella casseruola. Finite la cottura delle linguine a fuoco medio, mescolando. Unite le vongole e fate insaporire per 1 minuto. Spegnete il fuoco, spolverizzate con le foglioline di 2 rametti di timo e con 20 gr di bottarga grattugiata.