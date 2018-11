Un primo piatto autunnale e veloce da preparare. La pasta con la zucca gialla e il grana è la soluzione ideale per pranzi e cene in famiglia. Si abbina a un antipasto a base di salumi e formaggi e a un calice di vino rosso mosso

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

120 gr grana padano

2 dl panna fresca

2 tuorli

200 gr polpa di zucca gialla

1 rametto rosmarino

20 gr burro

qb sale

qb pepr

320 gr farfalle

Come preparare la pasta con la zucca gialla e il grana





1) Fate 200 gr di zucca gialla a fette piccole e sottili, quindi disponetele su una teglia rivestita con carta da forno imburrata. Aggiungete un po' di sale grosso tritato insieme agli aghi di 1 rametto di rosmarino.

2) Fate cuocere la zucca in forno caldo a 180° C per 8 minuti fino a doratura dei bordi. Quindi spegnete il forno ma lasciate dentro la zucca al caldo. Ora lavorate in una terrina 2 tuorli insieme a 70 gr di grana padano grattugiato e 2 dl di panna fresca.

3) Versate questa salsa in una casseruola, mescolando, e lasciate cuocere a fiamma molto bassa finché il composto non vela il cucchiaio. Aggiustate di sale e pepe.

4) Lessate 320 gr di farfalle e poi conditele con la salsa di tuorli, grana e panna. Quindi, aggiungete le fettine calde di zucca e cospargete con il grana avanzato a scaglie piccole.