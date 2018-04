Un primo piatto rapidissimo, adatto anche a chi ha pochi minuti di tempo per creare un pranzo o una cena. La pasta con formaggio cremoso e asparagi è una soluzione di sicuro successo, richiede pochi ingredienti e si abbina molto bene a una fresca birra artigianale

Ingredienti per 4 persone

10 gr pepe verde

qb sale

100 gr formaggio spalmabile

280 gr pasta di semola di grano duro

300 gr asparagi

qb basilico

Come preparare la pasta con formaggio cremoso e asparagi





1) Fate lessare, per 5 minuti, 300 g di asparagi puliti in abbondante acqua salata. Quindi, affettate i gambi a rondelle e tagliate le punte a metà per la lunghezza.

2) Metteteli poi in una terrina insieme a 100 gr di formaggio spalmabile, 10 gr di pepe verde e un po' di sale. Riportate a bollore l'acqua e fate cuocere 280 g di penne (o altra pasta corta).

3) Mettete le penne scolate nella terrina, unendo anche poca acqua di cottura. Mescolate e aggiungete basilico fresco.