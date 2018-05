Una ricetta dal sapore mediterraneo, semplice ma molto originale e sicuramente amata da tutta la famiglia. La pasta con fagioli piattoni al sugo è anche un primo piatto sano perché ricco di carboidrati complessi e verdure

9 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

250 gr pasta

300 gr fagioli piattoni verdi

40 gr bacon

2 cucchiai misto per soffritto

40 gr pecorino romano

qb olio extravergine d'oliva

qb pepe nero

qb sale

Come preparare la pasta con fagioli piattoni al sugo





1) Lavate 300 gr di fagioli piattoni, asciugateli con un telo e spuntateli con le forbici. Quindi, fateli a losanghe. Intanto, mettete a bollire abbondante acqua salata.

2) Tagliate 40 gr di bacon a tocchetti, rosolatelo in 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva per circa 3 minuti. Unite 2 cucchiai di misto per soffritto e cuocete per altri 2-3 minuti.

3) Cuocete 250 gr di pasta e i piattoni in abbondante acqua salata, scolateli e metteteli nella padella con il condimento. Quindi, cospargete con 40 gr di pecorino romano, spegnete il fuoco, mescolate e pepate.