Uno squisito primo piatto. La pasta alla carbonara con asparagi e zafferano è un tripudio di gusto. Croccante e sfiziosa, si abbina a un calice di vino mosso e fresco. Ideale anche come piatto unico per il menu settimanale

30 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

350 gr pipe rigate

1 bustina zafferano

400 gr asparagi

100 gr pancetta

4 tuorli

40 gr parmigiano reggiano grattugiato

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare la pasta alla carbonara con asparagi e zafferano





1) Pulite 400 gr di asparagi, eliminando la parte tignosa dei gambi. Lessateli per 8-10 minuti in acqua bollente salata o fateli cuocere nel cestello a vapore. Scolateli, dividete le punte a metà per la lunghezza e tagliate la parte tenera dei gambi a dadini.



2) Fate rosolare 100 gr di pancetta in un tegame antiaderente, senza condimenti e mescolando finché sarà croccante. Sgocciolatela e mettetela da parte. Insaporite quindi gli asparagi con 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva nel tegame di cottura della pancetta, aggiustate di sale e pepe e cuocete tutto per 5 minuti a fuoco lento.

3) Sbattete 4 tuorli in una terrina con 40 gr di parmigiano grattugiato, un po' di sale e abbondante pepe. Mescolate e amalgamate bene gli ingredienti. Intanto, portate a ebollizione abbondante acqua salata e scioglieteci 1 bustina di zafferano.

4) Versateci 350 gr di pipe rigate e lessatele per 10 minuti. Scolate la pasta al dente, mettendo da parte 1 mestolino dell'acqua di cottura. Trasferite la pasta nel tegame con gli asparagi e, a fuoco lento, aggiungete la pancetta e il composto di uova.

5) Spegnte la fiamma e versate tutto in 4 piatti riscaldati, spolverizzate con abbondate pepe prima di servire.