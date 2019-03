La Pasta al forno con melanzane grigliate è un primo piatto light davvero appetitoso che si prepara in pochi minuti con ingredienti semplici e facili da trovare tutto l’anno! È una ricetta adatta a tutti, anche per chi segue una dieta poco calorica: un piatto sano e genuino ma, anche ricco e completo che potrebbe essere consumato come piatto unico per un pranzo o una cena veloce. Volete sapere come si prepara? Procuratevi delle melanzane sode, un’ottima crescenza, della buona pasta fresca all’uovo e qualche foglia di basilico, e seguite i pochi passaggi della ricetta di Grazia!

60 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

3 melanzane

200 gr pasta fresca per lasagne

500 gr crescenza

150 gr parmigiano grattugiato

q.b. olio extravergine d'oliva

q.b. pepe

Come preparare la pasta al forno con melanzane grigliate

1) Preparate gli ingredienti. Mondate 3 melanzane di medie dimensioni, affettatele per la larghezza ricavando delle fette abbastanza sottili. Spennellatele con olio extravergine di oliva e grigliatele su una bistecchiera molto calda.

2) Preparate la pasta al forno. Ungete con un po’ di olio evo una teglia quadrata di 20 cm per lato e disponete a strati gli ingredienti partendo dal fondo con le melanzane grigliate, poi le sfoglie di pasta fresca per lasagne leggermente inumidita, i tocchetti di crescenza, qualche foglia di basilico spezzettata e una spolverata di parmigiano grattugiato. Proseguite in questo modo fino a terminare gli ingredienti, completando gli strati con le melanzane grigliate, la crescenza, il basilico, il parmigiano grattugiato e, in fine, un filo di olio extravergine di oliva.

3) Cuocete la pasta al forno con melanzane grigliate in forno caldo a 200°C per 15 minuti. Sfornate, lasciate riposare 1-2 minuti e servitela con una spolverata di pepe macinato al momento su ogni porzione.