L'idea per un primo piatto gustoso e perfetto anche per i pranzi e le cene delle feste. La pasta al cotechino e crema di zucca è anche un modo furbo per riutilizzare il cotechino avanzato. La presenza della zucca addolcisce il piatto, sgrassando la parte più corposa data dal cotechino. Un ottimo connubio, da abbinare a un vino rosso corposo. Non solo primo piatto, ma anche piatto unico che accontenta tutti

65 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr spaghetti alla chitarra

350 gr zucca

300 gr cotechino cotto

1 ciuffo salvia

5 dl latte

60 gr burro

20 gr amaretti morbidi

15 gr zenzero candito

qb sale

qb pepr

Come preparare la pasta al cotechino e crema di zucca





1) Dopo averla pulita, fate 350 gr di zucca a tocchetti. Metteteli in una casseruola insieme a 5 dl di latte intero, 2 foglie di salvia, pepe e sale. Quindi, fate cuocere per 20 minuti a fiamma lenta. Togliete la salvia e frullate tutto fino a ottenere una crema.

2) Fate lessare 320 gr di spaghetti alla chitarra in abbondante acqua bollente salata. Intanto, tritate in modo grossolano 300 gr di cotechino cotto e fate rosolare a fiamma alta in una padella senza condimenti. Sbriciolate 20 gr di amaretti morbidi, facendoli poi dorare nel tegame con 20 gr di burro e 2 foglie di salvia. Intanto, tagliate 15 gr di zenzero candito in dadi molto piccoli.

3) Scolate la pasta e conditela con il restante burro, aggiungete la crema di zucca e il cotechino. Mescolate bene. Suddividete la pasta nei piatti, quindi spolverizzate con gli amaretti dorati e con lo zenzero. Se gradito, guarnite con salvia.