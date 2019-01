La pasta afrodisiaca con caviale di salmone è una ricetta perfetta per la serata di San Valentino. Ogni menu afrodisiaco che si rispetti, ha bisogno di ingredienti speciali come, per esempio, il caviale. Qui il caviale di salmone, raffinato e gustoso, si sposa perfettamente a un ingrediente semplice e tradizionale come la pasta. Una ricetta facile ma di grande effetto, da gustare con un calice di Champagne

25 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

0,5 dl olio d'oliva

qb sale

qb pepe

2 uova

50 gr uova di salmone

2 porro

qb erba cipollina

320 gr pasta di semola di grano duro

0,5 dl yogurt naturale

Come preparare la pasta afrodisiaca al caviale di salmone







1) Fate lessare 2 uova per 8 minuti dal momento dell'ebollizione. Quindi, sgusciatele e passate i tuorli al setaccio. Ora, pulite 2 porri, fateli a fette e cuoceteli in un tegame con un po' di olio d'oliva per 10 minuti.

2) Frullate i porri insieme al fondo di cottura, aggiustando di sale e pepe, e versando a filo 0,5 dl di olio d'oliva.

3) Fate bollire abbondante acqua salata e cuocete 320 gr di cavatelli per il tempo indicato. Scolate i cavatelli e trasferiteli in una terrina insieme a 0,5 dl di yogurt naturale e alla purea di porri. Mescolate bene.

4) Ora suddividete la pasta nei piatti da portata e distribuitevi 50 gr di uova di salmone rosse e i tuorli mimosa. Completate il piatto, profumando con erba cipollina.