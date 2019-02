Se c'è una cosa buona in cucina è la pasta fatta in casa! Facile da preparare e deliziosa, la pasta all'uovo è perfetta con tutti i condimenti, con poichi e semplici ingredienti otterrete le vostre pappardelle fresche fatte in casa, pronte per essere cucinate. Porterete in tavola dei primi piatti eccezionali che lasceranno estarsiati i vostri ospiti. Sono perfette per i menù dei giorni di festa.