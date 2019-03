Un primo piatto originale, dal sapore delicato e molto nutriente, le crepes prendono il posto della pasta nella vellutata di verdura, perfetta da servire per una cena invernale. Le pappardelle di crepes in crema di carciofi sono facili da fare, piacevolmente delicate e gustose.

55 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

0,5 l brodo vegetale

qb burro

qb noce moscata

qb sale

4 uova

2,6 dl latte intero

1 limone

180 gr farina

100 ml panna da cucina

30 gr parmigiano

4 carciofo

1 scalogno





Come preparare le pappardelle di crepes in crema di carciofi





1) Preparate la pastella. Fate fondere a freddo 20 gr di burro, lavate bene 1 limone non trattato e grattuggiatene la scorza. Mettete nel mixre 150 gr di farina, 2,6 dl di latte intero, 4 uova e frullate. Aggiungete una grattugiata di noce moscata, un pizzico di sale, il burro fuso e la scorza di limone, azionate nuovamente il mixer, mescolate bene e lasciate riposare in frigo per almeno 1 ora.

2) Pulite i carciofi. Prendete 4 carciofi, tagliate via le spine e togliete le foglie esterne, tagliateli in 4 e eliminate la barbetta, infine fateli a fettine sottili e metteteli in una ciotola con acqua e il succo di limone.

3) Preparate la crema. Scaldate una padella con 20 gr di burro, mettete a imbiondire 1 scalogno, sbucciato e tritato, versate un pò di brodo caldo e mettete i carciofi scolati a cuocere per un paio di minuti. Mescolando,unite i restanti 30 gr di farina e il brodo, mettete il coperchio e lasciate sul fuoco ancora 1/4 d'ora. Lasciate raffreddare e con un frullatore a immersione, frullate fino a ottenere una crema, poi unite 100 ml di panna da cucina e insaporite con il sale.

4) Cuocete le crepes. Togliete la pastella dal frigo, scaldate una padella di 16 cm di diametro, unta di burro, versateci un mestolo di pastella e cuocete le crepes qualche minuto per lato, fino a esaurire l'impasto. Formate dei rotolini e tagliatele a strisce di 2 cm di larghezza.

5) Versate la crema di carciofi nei piatti fondi, metteteci sopra le pappardelle di crepes, guarnite con scaglie di parmigiano reggiano e servite subito.