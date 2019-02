Un primo piatto vegetariano e delicato, la pasta all'uovo insaporita da una panna cremosa all'aroma di limone, regala un fresco sapore al palato. Le pappardelle con panna semplici, sono facili e veloci da preparare, la loro leggerezza le rende perfette per il pranzo di ogni giorno, ottime se accompagnate da un bicchiere di vino bianco fresco.

Ingredienti per 4 persone

1 cipollotto

qb olio di oliva extravergine

40 gr parmigiano

qb pepe in grani

qb sale

100 ml vino bianco

1 limone

150 ml panna fresca

500 gr pasta all'uovo





Come preparare le pappardelle con panna semplici







1) Prendete un cipollotto e pulitelo taglando via la parte terminale delle foglie e la base, lavatelo bene e asciugatelo. La parte bianca tagliatela a fettine sottili e tritate le foglie.

2) Prendete una larga padella e scasldate 3 cucchiai di olio di oliva extravergine in cui farete rosolare le rondelle del cipollotto per 2-3 minuti, sfumate con 100 ml di vino bianco e fatelo evaporare alzando la fiamma al massimo, aggiustate di sale e quando il brodo sarà ridotto, abbassate la fiamma e aggiungete 150 ml di panna fresca, il succo di 1 limone e la scorza grattugiata, lasciate cuocere il tutto per qualche secondo e spegnete.

3) In una pentola di acqua bollente salata, fate cuocere 500 gr di pappardelle, scolatele al dente e mettetele nella padella con il condimento. Fatela insaporire mescolando a fiamma media per qualche secondo.

4) Servite la pasta nei singoli piatti, guarnendo con le foglie sminuzzate del cipollotto, qualche grano di pepe e scagliette di parmigiano.