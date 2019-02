Un primo piatto estasiante dalla consistenza morbida e i sapori che si amlgamano alla perfezione; le pappardelle ai funghi porcini sono facili da fare e molto gustose. Questo piatto vegetariano dagli ingredienti semplici e piacevolmente piccante è perfetto per il pranzo della domenica o una cena tra amici e se desiderate renderlo più ricco potete aggiungere delle striscioline di prosciutto crudo che farete rosolare insieme ai funghi.

Ingredienti per 4 persone

2 spicchio/i aglio

2.5 dl brodo vegetale

2 peperoncino

qb sale

1.5 dl vino bianco

400 gr pomodorino ciliegia

qb prezzemolo

30 gr parmigiano

350 gr pasta all'uovo

1 cipolla

30 gr funghi porcini secchi





Come preparare le pappardelle ai funghi porcini





1) Immergete in acqua tiepida 300 gr di funghi porcini per almeno 30 minuti. Prendete una padella antiaderente, scaldate un pò di olio e fate appassire 1 cipolla tritata con 2 peperoncini tagliati a fettine sottili e 2 spicchi d'aglio. Fate cuocere a fiamma media per 5-6 minuti, poi sfumate con 1,5 dl di vino bianco, lasciate evaporare e aggiungete 400 gr di pomodorini ciliegia tagliati a metà e fate cuocere per altri 3 minuti. Infine versate 2.5 dl di brodo vegetale e fate cuoicere fino al quasi completo assorbimento e aggiustate di sale.

2) Mettete una pentola d'acqua sul fuoco e quando raggiunge il bollore, salate e cuocete 350 gr di pappardelle.

3) Scolate la pasta e aggiungetela nella padella con il condimento, mescolate e servite con una grattugiata di parmigiano.