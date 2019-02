Facili, creative e deliziose: le melanzane ripiene di pasta alla Norma si prestano a fare da primo per cene importanti come da piatto unico per i pranzi in ufficio. Altro non sono che un modo simpatico per portare in tavola la tradizionale pasta siciliana in una sfiziosa barchetta di melanzana. Come per la ricetta tradizionale questo piatto si prepara con deliziose melanzane fritte, un sugo di pomodoro fresco, basilico e una grattugiata generosa di ricotta salata. Colori, profumi e sapori mediterranei che ricordano la bella stagione anche nelle fredde giornate invernali! Provate la ricetta di Grazia.

90 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr pennette rigate (o altra pasta corta)

500 gr pomodori maturi

400 gr melanzane oblunghe

2 melanzane ovali

1 spicchio aglio

1 ciuffo basilico

100 gr ricotta salata

q.b. olio extravergine di oliva

q.b. olio di semi di arachidi

q.b. sale

q.b. pepe

Come preparare le melanzane ripiene di pasta alla Norma





1) Cuocete le melanzane. Lavate 2 grandi melanzane ovali, asciugatele e dividetele a metà nel senso della lunghezza. Incidete la polpa con dei tagli obliqui per formare una scacchiera e cuocetele in forno a 200°C per circa 30-35 minuti. Intanto, lava e asciuga 2 melanzane oblunghe (circa 400 gr) e affettatele nel senso della larghezza per ottenere delle fettine spesse 3-4 mm. Scaldate abbondante olio di semi di arachidi in una padella dai bordi alti e friggete le fettine di melanzana poche per volta, 1 minuto per lato. Scolatele con un mestolo forato e disponetele su un foglio di carta assorbente in modo da eliminare l’olio in eccesso. Togliete le melanzane dal forno e scavate con un cucchiaio per ricavare delle barchette con la buccia; usate la polpa per altre preparazioni.



2) Preparate il sugo e cuocete la pasta. Tuffate 500 gr di pomodori maturi in acqua bollente per 2-3 minuti. Scolateli, pelateli e divideteli a metà per eliminare i semini, poi riducete la polpa a pezzetti. Riscaldate 5 cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella e soffriggetevi 1 spicchio d’aglio senza farlo bruciare. Aggiungete la polpa di pomodoro, regolate di sale e di pepe e proseguite la cottura del sugo per circa 10 minuti. Intanto, lessate 320 gr di pennette rigate (o altra pasta corta), seguendo i tempi indicati sulla confezione.

3) Servite. Scolate la pasta al dente e versatela nella padella con il sugo di pomodoro fresco, mantenendo la fiamma accesa. Aggiungete le melanzane fritte e le foglie di 1 ciuffo di basilico. Mescolate e disponete la pasta nelle barchette di melanzane. Completate le vostre melanzane ripiene di pasta alla Norma grattugiandovi sopra 100 gr di ricotta salata e servite subito.

Consigli



Se volete preparare le melanzane ripiene di pasta alla Norma in anticipo, conservatele in frigorifero e passatele in forno a 200° C 10 minuti prima di servirle.