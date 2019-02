Fare la pasta in casa è un ottimo modo per preparare un primo piatto genuino, semplice ed economico, ancora meglio se lo fate insieme ai vostri cari. I maltagliati fatti in casa sono facilissimi da fare e pronti in poco più di mezz'ora, sono ottimi da condire con una bella spadellata di verdure.

Ingredienti

2 uova

200 gr farina di grano tenero





Come preparare i maltagliati fatti in casa





1) Preparate l'impasto. Fate una fontana con 200 gr di farina di grano tenero e al centroo rompete 2 uova, impastate fino a ottenere una palla liscia e morbida.

2) Preparate i maltagliati. Stendete l'impasto con un mattarello su di un piano da lavoro, quando avrete una sfoglia di un paio di mm, tagliate delle strisce di 3 cm circa, sovrapponetene 2-3 per volta e tagliatele a losanghe, allargatele sulla spianatoia per farle asciugare e dopo una mezz'ora potete procedere con la cottura, che varia da 3 a 5 minuti in base allo spessore.