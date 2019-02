Un primo piatto nutriente e vegetariano, perfetto per la stagione autunnale, la pasta all'uovo con ragù vegetale ha un sapore unico arricchito dalle castagne, ideale per il pranzo della domenica. I maltagliati con ragù di zucca e castagne sono facili e veloci da preparare ed è fatto con ingredienti salutari. Se vi piace potete aggiungere una spolverata di parmigiano per completare il piatto.

Ingredienti per 4 persone

qb olio di oliva extravergine

qb peperoncino

qb sale

0.5 bicchiere/i vino bianco

150 gr pomodoro ciliegia

250 gr pasta all'uovo

300 gr zucca

1 cipolla rossa

1 sedano coste

1 rametto/i timo

300 gr castagna lessata





Come preparare i maltagliati con ragù di zucca e castagne





1) Preparate le verdure. Pulite 300 gr di zucca e tagliatela a cubetti, sbucciate una cipolla rossa, lavatela insieme a una costa di sedano e tritateli finemente, lavate un pezzo di pepeproncino Scotch Bonnet (rosso o giallo di medie dimensioni), eliminate i semi e i filamenti e sminuzzatelo. Infine prendete 300 gr di castagne lessate e pelate e tagliatele a pezzetti.

2) Preparate il ragù. Prendete una padella e fate rosolare il sedano e lacipolla con 4-5 cucchiai di olio extravergine d'oliva e il peperoncino, poi unite la zucca e infine le castagne. Cuocete per 5 minuti e sfumate con 1/2 bicchiere di vino bianco, lasciate e vaporare e unite 150 gr di pomodori ciliegia, precedentemente forati per permettere al succo di fuoriuscire, salate e lasciate cuocere ancora per 10 minuti.

3) Tagliate a triangoli irregolari, 250 gr di sfoglie di pasta all'uovo e sbollentatele in una pentola di acqua salata per 2 minuti. Scolatela con un mestolo forato e mettetela nella padella con il ragù, accendete la fiamma e fate insaporire la pasta mescolando per qualche secondo e insaporite con le foglioline di un rametto di timo. Spegnete e servite subito.