La pasta fatta in casa è perfetta per preparare gustosi primi piatti, genuini e saporiti, come i maltaglaiti al ragù di manzo, facili da preparare e perfetti da portare in tavola nel menù delle feste. Il piatto è decorativo e di grande effetto, stupirete i vostri ospiti.

Ingredienti per 4 persone

qb aglio

200 gr carne macinata di manzo

qb grana

qb pepe

qb rosmarino

qb sale

4 foglia/e verza

300 gr farina

2 uova

qb salsa di pomodoro

qb salvia

qb scalogno

qb sedano





Come preparare i maltagloiati al ragù di manzo





1) Fate i maltagliati. Sulla spianatoia versate 300 gr di farina a fontana e al centro mettete 2 uova e un pizzico di sale, impastate per 10 minuti, fino a quando otterrete un composto liscio e morbido, che non si attacca alle dita e mettilo a riposare per almeno 1/2 ora.

2) Preparate il ragù. In un tegame scaldate poco olio e fate rosolare l'aglio, lo scalogno e il sedano tritato, aggiungete il rosmarino e la salvia e una macinata di pepe. Aggiungete 200 gr di carne macinata di manzo, fatela soffriggere e versate la salsa di pomodoro, lasciate cuocere con il coperchio, mescolando di tanto in tanto per 45 minuti.

3) Lavate 4 foglie di verza e scottatele in una pentola di acqua bollente, scolatela e fatela raffreddare su uno strofinaccio.

4) Stendete la pasta e tagliatela a triangoli, infarinatela e fatela cuocere in una pentola di acqua bollente salata per 2-3 minuti, scolatela e mettetela nel tegame con il ragù e mescolate. Disponete le foglie di verza nei singoli piatti e sopra versateci la pasta condita e servite.