Un primo piatto al sapore di mare, tenera pasta di semola di grano duro, condiat con un sugo allo scoglio ma nella variante con i crostacei che lo rendono ancora più appetitoso, è il piatto perfetto per il pranzo della domenica. Le linguine agli scampi, sono un piatto ricco e leggero, sarà molto apprezzato dai vostri ospiti.

Ingredienti per 4 persone

1 spicchio aglio

150 gr calamaretti

300 gr cozza di mitilo

2 cucchiaio/i olio di oliva extravergine

qb peperoncino in polvere

qb sale

150 gr seppioline

400 gr pomodoro perino

1 cucchiaio/i prezzemolo

320 gr pasta di semola

150 gr scampo coda

300 gr vongola





Come preparare i tagliolini agli scampi





1) Fate spurgare 300 gr di vongole in una bacinella di acqua fredda salata, lasciandole a bagno almeno 4 ore, cambiando spesso l'acqua. Mettete poi le vongole e 300 gr di cozze in una casseruola, fate cuocere a fiamma moderata con il coperchio per 5 minuti, fino a quando si saranno aperte tutte le conchiglie.

2) Fate bollire per qualche minuto 400 gr di pomodori perini pelati, scolateli, eliminate i semi e tagliateli a pezzetti. Scaldate qualche cucchiaio di olio in una padella, fate rosolare uno spicchio d'aglio spellato, con 1 cucchiaio di prezzemolo e aggiungete poi i pomodori, laciate cuocere per 2 minuti.

3) Estraete i molluschi dalle conchiglie, lasciandone qualcuna per decorare i piatti. Aggiungete nella stessa padella 150 gr di seppioline e 150 gr di calamaretti, fate cuocere per 15 minuti, poi unite 150 gr di code di scampi sgusciate, i molluschi di cozze e vongole sgusciati e cuocete ancora per 10 minuti.

4) Cuocete 320 gr di linguine in una pentola di acqua salata, scolatela al dente, eliminate lo spicchio d'aglio dal condimento e unite la pasta, mescolate accuratamente per qualche minuto e servite, guarnendo i piatti con prezzemolo fresco tritato e qualche mollusco nel guscio.