Il primo piatto ideale per un pranzo estivo, perfetto anche per chi è a dieta e deve perdere peso. L'insalata di farro e verdure è anche un piatto vegetariano, ricchissimo di fibre e nutrienti benefici



Ingredienti

70 gr farro a cottura rapida

1 falda peperone rosso abbrustolito

50 gr fagiolini

2 zucchinette

1 limone

5 foglie basilico

4 olive kalamata

qb peperoncino piccante

1 cucchiaio olio extravergine d'oliva

qb sale

Come preparare l'insalata di farro e verdure





1) Fate cuocere 70 gr di farro a cottura rapida in acqua in ebollizione salata per 7-8 minuti, aggiungete 50 gr di fagiolini puliti a pezzetti, continuate poi la cottura per altri 7-8 minuti. Scolate tutto.

2) Mettete le verdure raffreddate in una terrina, unite 5 foglie di basilico spezzettato, 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva e un pizzico di peperoncino.

3) Tagliate 1 falda di peperone rosso abbrustolito a dadini e riducete sia 2 zucchinette sia 4 olive Kalamata denocciolate a fettine. Mescolate tutti gli ingredienti, aggiungete alcune gocce del succo di 1 limone e aggiustate di sale.