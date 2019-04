Un primo piatto goloso e vegetariano, perfetto per il pranzo della domenica, è saporito e leggero. Gli gnocchi con crema di carote sono fatti sul momento e facili da preparare, il sughetto che li avvolge è speziato e all'aroma di limone, veramente gradevole al palato, nellasua delicatezza.

Ingredienti per 4 persone

1 foglia/e alloro

4 dl brodo vegetale

40 gr noce gherigli

qb olio di oliva

1000 gr patata

40 gr ricotta

qb sale

1 uova

qb prezzemolo

1 limone

220 gr farina

0.5 dl panna da cucina

500 gr carota

1 cipolla

3 rametto/i timo





Come preparare gli gnocchi con crema di carote





1) Mettete in una ciotola 0.5 dl di panna da cucina, montatela, coprite con la pellicola e mettetela in frigo.

2) Sbucciate 1 kg di patate, lavatele bene sotto l'acqua corrente e fatele cuocere per 30 minuti in una pentola di acqua bollente poco salata.

3) Pelate 500 gr di carote, lavatele e tagliatele a rondelle, sbucciate 1 cipolla e tritatela, mettetela ad appassire in una padella con poco olio, unite le carote, le foglie di 3 rametti di timo e la foglia di alloro, lasciate insaporite rigirando per 1 minuto. Aggiungete poca farina, mescolate e versate 4 dl di brodo vegetale caldo. Mettete il coperchio e fate cuocere per 20 minuti a fiamma moderata.

4) Lavate 1 limone non trattato e grattugiate la scorza, unitelo nella padella dopo aver tolto le erbe aromatiche. Prendete metà delle verdure, mettetele in un contenitore e frullatele, rimettetele nella padella, unite anche la panna montata e tenete la crema in caldo.

5) Scolate le patate lesse e schiacciatele con lo schiacciapatate, mettetele in una terrina e unite 1 uovo, 220 gr di farina e una presa di sale, impastate velocemente con le mani e formate una palla morbida.

6) Su un piano da cucina, formate con l'impasto dei cilindri e tagliateli a pezzetti, cospargeteli poi con la farina e fateli cuocere subito in una pentola di acqua bollente salata. Scolateli con un mestolo forato appena salgono a galla e metteteli nella padella con la salsa.

7) Aggiungete 40 gr di gherigli di noce spezzettati e il prezzemolo tritato, mescolate e completate il piatto prima di servirlo con la ricotta stagionata grattugiata.