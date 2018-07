Tutta la bontà mediterranea in una sola ricetta, sfiziosa e molto sana. Il farro lessato con melanzane è un primo piatto vegetariano, ideale per aiutare a perdere peso e a sgonfiare la silhouette. Ricchissimo di fibre, sali minerali e ad alto potere saziante



35 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

200 gr farro a cottura rapida

1 melanzana

1 spicchio aglio

2 rametti prezzemolo

2 rametti timo

2 rametti basilico

2 rametti maggiorana

1 limone

4 cucchiai olio extravergine d'oliva

qb sale

Come preparare il farro lessato con melanzane









1) Fate bollire abbondante acqua in una pentola, salatela e unite 200 gr di farro a cottura rapida sciacquato. Lasciate cuocere su fiamma media per 25 minuti, intanto lavate le foglie di 2 rametti di prezzemolo, 2 rametti di maggiorana, 2 rametti di basilico e 2 rametti di timo. Quindi, asciugatele e tritatele con 1 spicchio d'aglio.

2) Lavate 1 grossa melanzana, tagliatela in orizzontale per ottenere 12 fette sottili e grigliatele su una piastra pochi minuti per parte. Lavate ora 1 limone, prelevate metà della scorza, riducetela a filini sottili e mescolateli con il trito di erbe.

3) Scolate il farro, raffreddatelo sotto acqua corrente e irroratelo con 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, il trito aromatico, il succo di 1/2 limone e un pizzico di peperoncino. Mettete le fette di melanzana su un piatto, disponetevi al centro il farro.