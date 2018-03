La ricetta, semplice e genuina, di un primo piatto molto raffinato. Per introdurre un menu primaverile a base di verdure, formaggi o pesce. Le crepes con asparagi e gamberi si abbinano a un calice di vino bianco fresco

75 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 spicchio aglio

qb burro

qb pepe rosa

180 gr ricotta

qb sale

1 uova

70 gr latte intero

70 gr farina

200 gr gambero coda

450 gr asparago

Come preparare le crepes con asparagi e gamberi





1) Frullate 2 dl di latte intero insieme a 1 uovo, 70 g di farina e un po' di sale. Lasciate riposare per circa 30 minuti. Quindi, formate 4 crepes con questa pastella cuocendole in un tegame con un po' di burro.

2) Pulite 450 gr di asparagi togliendo la parte più dura. Pelate le parti rimaste e lessatele in acqua salata per 10 minuti. Ora frullatene metà e fate invece l'altra metà a pezzetti. Sgusciate, quindi, 200 gr di code di gambero.

3) Fate saltare i gamberi per 2 minuti in poco olio, 1 spicchio d'aglio schiacciato, 1 pizzico di sale e un po' pepe rosa. Aggiungete quindi gli asparagi a pezzetti e lasciate insaporire 2 minuti.

4) Lavorate ora 180 g di ricotta con gli asparagi frullati e farcite così le crepes. Aggiungete i gamberi, ripiegate le crepes in quattro e poi disponetele su una teglia rivestita da carta da forno, irrorandole con burro fuso. Cuocete in forno a 200° C per 10 minuti.