Un primo piatto che unisce la versatilità e la freschezza del cous cous alla bontà e salute del pesce. Il cous cous di pesce è una ricetta mediterranea, ottimo da gustare accompagnato da un calice di vino bianco

Ingredienti

500 gr cous cous precotto

2,5 kg pesce misto giù pulito

6 mazzancolle pulite

1 pomodori

1 cipolla

1 carota

1 costa sedano

1 bicchiere vino bianco

qb timo

qb alloro

qb salvia

qb rosmarino

1 spicchio aglio

qb prezzemolo

1 pezzetto peperoncino

15 mandorle pelate

1 pomodoro secco

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare il cous cous di pesce





1) Fate a tranci 1,5 kg di pesci misti e mettete da parte teste, lische e ritagli. Tagliate a pezzi anche 1/2 cipolla, 1 costa di sedano e 1 carota puliti. Ora mettete in una casseruola 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, le erbe aromatiche, 1 spicchio d'aglio tagliato a metà. Fate rosolare e poi unite lische, teste lavate e ritagli dei pesci.

2) Sfumate tutto con 1 bicchiere di vino bianco, versate 2 l di acqua, fate bollire e cuocete per 20 minuti. Fate, ora, raffreddare e filtrate bene il brodo. Quindi fate rosolare la cipolla rimasta in 1/2 bicchiere di olio extravergine d'oliva, aggiungete 1 peperoncino tritato e 2 pomodori spellati, senza semi e sminuzzati. Lasciate cuocere per 10 minuti, bagnate quindi con 1 l di brodo di pesce, portate a bollore e aggiustate di sale e pepe.

3) Frullate l'aglio rimasto con 15 mandorle pelate, prezzemolo, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva e il pomodoro. Unite questo mix all'intingolo, fate cuocere per legare il brodo e, infine, unite anche i pezzi di pesce. Cuocete ancora 2 minuti, aggiungete 6 mazzancolle pulite e spegnete il fuoco.

4) Fate gonfiare 500 gr di cous cous precotto secondo indicazioni sulla confezione, mettetelo in un recipiente caldo, con la zuppa di pesce al centro