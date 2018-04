Il cous cous di carne con verdure è un primo piatto gustoso, dal sentore etnico e perfetto per ogni occasione. Diventa uno squisito piatto unico, completo di proteine, carboidrati e fibre. Si abbina a un calice di vino rosso o a una birra artigianale fredda

110 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

350 gr cous cous

2 carote

1 finocchio

150 gr taccole

1 cipollotto

100 gr piselli sgranati

500 gr bocconcini di agnellone

1 mazzetto aromatico

1l brodo vegetale

2 cucchiaini curry

1 dl vino bianco

100 gr trito per soffritto

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare il cous cous di carne con verdure





1) In un tegame fate rosolare 500 gr di bocconcini di agnellone in 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva. Dunque, aggiungete 100 gr di trito per soffritto e 1 mazzetto aromatico tritato (timo, maggiorana, salvia). Fate rosolare per 2 minuti.

2) Sfumate con 1 dl di vino bianco e bagnate con 1 bicchiere di brodo vegetale. Coprite il tutto e fate cuocere per 1 ora. A metà cottura, aggiungete 2 cucchiaini di curry, aggiustando di sale e pepe. Lavate dunque, tutte le verdure e tagliate le 2 carote a bastoncino, 1 finocchio a pezzi grossolani. Fateli stufare con un po' d'olio.

3) Stufate anche, a parte, 150 gr di taccole e 100 gr di piselli sgranati con 1 cipollotto sbucciato e tagliato a fettine. Mettete, dunque, 350 gr di cous cous in una pirofila, aggiungete un filo d'olio, poi unite 7,5 dl di brodo bollente.

4) Coprite la pirofila con un foglio d'alluminio e cuocete in forno a 180° C per 15 minuti. Sfornate e sgranate il cous cous. Unite le verdure e la carne, quindi mescolate e servite.