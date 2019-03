Un primo all'insegna della leggerezza, legumi e verdura formano un piatto saporito senza carboidrati e ricco di sani nutrimenti, è ideale per il pranzo in settimana, anche da portarsi in ufficio. La catalogna con fagioli in padella è facile e veloce da preparare, non contiene grassi e ha un sapore piacevolmente delicato.

Ingredienti per 4 persone

1 spicchio/i aglio

1 cipollotto

qb olio di oliva extravergine

qb pepe

qb sale

300 gr catalogna

250 gr fagioli cannellini

qb salvia





Come preparare la catalogna e fagioli in padella





1) La sera prima mettete a bagno 250 gr di fagioli cannellini secchi, lasciandoli per tutta la notte.

2) Il giorno dopo scolateli e sciacquateli, poi metteteli in una casseruola (se possibile di coccio) e copriteli d'acqua, metteteli sul fuoco e fateli arrivare al bollore, poi lasciate cuocere a fiamma bassa per 90 minuti e afine cottura aggiungete il sale.

3) Nel frattempo lavate 300 gr di catalogna in una bacinella d'acqua. Sbucciate e tritate un cipollotto e mettetelo ad appassire in una padella con 2 cucchiai di olio extravergine, aggiungete la catalogna scolata, senza sgocciolarla e fate cuocere per 3-4 minuti con il coperchio.

4) Togliete il coperchio dalla padella e aggiungete i fagioli scolati dall'acqua di cottura e fate cuocere ancora per qualche minuto, mescolando in modo da fare insaporire bene il tutto, aggiustate di sale e spegnete. Servite subito o leggermente intiepidito.