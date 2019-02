Gli agretti anche chiamati barbe di frate hanno un sapore delicato ma sono ricchi di proprietà benefiche e dalla forma simile a spaghetti, è un ottimo contorno per carne o pesce. Gli agretti alle acciughe in padella sono facilissimi da preparare e pronti in poco tempo, buonissimi anche da soli.

15 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

6 acciughe o alici sott'olio

1 spicchio/i aglio

2 mazzetto/i agretto

qb olio di oliva extravergine

qb sale

40 gr parmigiano





Come preparare gli agretti con acciughe in padella





1) Lavate accuratamente sotto l'acqua 2 mazzetti di agretti, mondateli e eliminate le radici, sciacquateli nuovamente per eliminare gli eventuali residui di terra. Fateli cuocere in una padella di acqua salata bollente per 5 minuti.

2) Prendete una padella antiaderente e fate rosolare 1 spicchio di aglio, sbucciato e schiacciato, in un filo di olio. Scolate 6 fileti di acciuga e aggiungeteli, fate cuocere a fiamma bassa, mescolando con un cucchiaio di legno fino aquando si saranno sciolti.

3) Scolate gli agretti, lasciateli un pò umidie aggiungeteli nella padella, mescolate bene e serviteli con scagliette di parmigiano.