A Sayulita, sulla costa pacifica del Messico, Villa Pelìcanos è un complesso turistico per massimo 20 ospiti che combina estetica africana e atmosfere centroamericane

Situata sulla costa occidentale del Messico, nella località balneare di Sayulita, Villa Pelícanos è una struttura turistica che gode di una splendida posizione panoramica.

Realizzata sulla cima di una collina, vista Pacifico, mette a disposizione dei suoi venti ospiti otto ville private, un'area comune per la preparazione dei pasti e una piscina.

Per gli architetti Dante Borgo e Isabella Eriksson, fondatori dello studio MAIN OFFICE che ha curato l'intervento, Villa Pelícanos "consiste in una serie di piccoli spazi privati ​​che confondono i soliti confini tra interno ed esterno, creando un'esperienza unica con l'ambiente naturale pur mantenendo un'atmosfera intima e familiare".

E, a ben guardare, le sorprese non mancano...

(Continua sotto la foto)

Come in una palapa tradizionale (ma con tutti i comfort)

Villa Pelícanos nasce dalla ristrutturazione di un complesso residenziale risalente agli anni Ottanta.

Il precedente proprietario, originario del Sudafrica, aveva inserito vari elementi di ispirazione africana, che sono stati conservati dagli architetti.

Il risultato è un resort moderno ed eclettico, nel quale gli echi africani si combinano alle memorie della tradizione messicana.

Un esempio? Il mantenimento dello copertura originale in foglie di palma, tipica delle abitazioni locali note come palapa.

Il caldo legno locale incontra la purezza del bianco

In tutte le lavorazioni previste dal progetto di ristrutturazione sono stati impiegati materiali di origine locale.

In particolare, con il legno autoctono Parota, resistente all'umidità e alla salinità, sono stati realizzati divisori, ante di armadi, mobili e altri dettagli interni, tutti progettati su misura da MAIN OFFICE.

Le porte e le finestre in legno, eredità dalla precedente proprietà, sono state salvaguardate e restaurate.

Un sogno tropicale

A prendere il posto dei colori che in passato erano stato impiegati per le pareti interne è oggi il bianco.

Questo il colore che unifica i morbidi tendaggi, la biancheria da letto e tutti gli elementi decorativi in tessuto inseriti nelle stanze private.

Una scelta dettata dall'idea di concentrare l'attenzione degli ospiti sul paesaggio, assegnando agli spazi interni un aspetto candido, pulito e armonioso.

Anche il bagno è in diretta connessione con il paesaggio

La volontà di celebrare l'esuberante natura circonstante e di mantenere costante il legame visivo con l'ambiente ha guidato la mano dei progettisti anche nei bagni, sia interni, sia esterni.

Per gli arredi fissi, come i lavabi e le vasche da bagno (in alcuni casi collocate all'aperto), è stato utilizzato calcestruzzo gettato in opera: è l'unica variante rispetto al "codice materico" delle stanze da letto.

A rendere memorabile il soggiorno contribuisce anche la possibilità di sperimentare le docce esterne private: aperte verso il cielo e incorniciate dalle fronde degli alberi, sono rivestite in pietra naturale.

Relax vista Pacifico

Nulla è lasciato al caso. Anche nelle terrazze esterne, gli arredi e gli elementi strutturali sono in perfetta coerenza con le soluzioni messe a punto negli ambienti interni.

Tutto contribuisce a rendere memorabile la permanenza a a Villa Pelícanos, in modo tale che gli ospiti possano godere del contatto diretto con la natura e del suo potere terapeutico e rilassante.

Yoga all'aperto? Sì, grazie!

Fra gli spazi collettivi a disposizione di chi soggiorna Villa Pelícanos, una menzione d'onore spetta all'avvolgente piattaforma esterna per praticare yoga.

Racchiusa in un semicerchio rivestito in legno e definito da pietre locali, regala una magnifica vista oceanica.

E, naturalmente, è anch'essa avvolta fra i colori e i suoni della giungla.

Photo © Rafael Gamo