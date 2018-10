Non ci sono solo avveniristici edifici costruiti ex novo a definire la nuova identità architettonica di Milano. Tra i progetti di riqualificazione attualmente in corso d'opera c'è Isola 10.

Correva l'anno 1968 quando l'architetto e designer italiano Melchiorre Bega progettò un edificio ad uso ufficio in via Alserio 10, a Milano. Già artefice della Torre Galfa, uno dei grattacieli che sorsero nel capoluogo lombardo nel secondo dopoguerra, in questo caso Bega progetto uno stabile di sette piani, contraddistinto da dalla forma leggermente ricurva e dall'andamento slanciato.

Dopo decenni di attività e un periodo di disuso dal 2015, l'edificio si appresta a vivere una sorta di "seconda vita", individuando una nuova posizione nel mercato residenziale milanese dopo l'intervento dell’architetto Paolo Asti e della società di intermediazione immobiliare Abitare Co.

Si tratta, dunque, di un altro dei processi di riqualificazione in corso nel quartiere Isola, tra le zone di Milano soggette in questi anni a un profondo rinnovamento.





Un'esclusiva residenza contemporanea a Milano

Situato al civico numero 10 di via Alserio, a Milano, l'edificio punta a farsi interprete delle necessità legate "all’abitare contemporaneo". Al mantenemento la storicità del complesso, con la sua struttura originaria, corrisponderà un adeguamento ai tempi correnti, attraverso un programma ampio e diversificato di servizi. All'interno, oltre a diverse tipologie di residenze, saranno presenti una serie di spazi volti a soddisfare i bisogni della vita quotidiana. Un esempio? Nella hall, sarà attiva una reception che fornirà un servizio di conciergerie; lo "spazio delivery" sarà riservato dedicato allo stoccaggio degli acquisti dei condomini.





Diverse tipologie di residenze

Bilocali, trilocali e quadrilocali saranno presenti all'interno di Isola 10. I residenti, inoltre, avranno a disposizione anche spazi comuni, come aree polifunzionali - per il gioco, il coworking e il fitness - e uno zona verde, nella quale verranno messi a dimora alberi ed essenze arboree.





Una selezione di brand partners

Gli appartamenti di Isola 10 disporranno rivestimenti in legno, sia all'interno che all'esterno. Dal punto di vista impiantistico, inoltre, il sistema di ventilazione meccanica controllata previsto è finalizzato ad "ottimizzare la salubrità dell’aria evitando le dispersioni termiche". I pannelli radianti a pavimento consentiranno una "omogenea diffusione del calore in tutti gli ambienti".





Il ruolo della luce naturale negli spazi interni

Una volta ultimato, Isola 10 disporrà di attici di ampie metrature; provvisti di soluzioni esclusive e sofisticate e di generose superfici vetrate, metteranno a disposizione dei residenti viste panoramiche su Milano. Nelle altre residenze, sono previste ampie terrazze, concepite come "stanze a cielo aperto".





Anche una Menzione d’Onore XXV edizione del Premio Compasso d’Oro ADI

Gli interni di Isola 10 portano la firma di Milano Contract District. Si tratta della prima "Interior Design Platform al mondo": nata da un’idea di Lorenzo Pascucci, affianca strategie e servizi di marketing per il Real Estate con i migliori brand di interior e home design. Nell’ambito della XXV edizione del Premio Compasso d’Oro ADI - il più antico premio mondiale di design - MCD ha ricevuto la Menzione d’Onore.