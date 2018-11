Uno scrub, un siero o anche il burrocacao giusto possono donare tonicità e volume anche alle labbra più sottili, basta saper scegliere il prodotto giusto. Grazia.it ne ha selezionato 12 adatti per una bocca più turgida

A volte basta poco, solo il prodotto giusto per avere labbra più voluminose.



E non è solo questione di scegliere il make up giusto, soprattutto rossetti shiny che rendono la bocca più carnosa, ma di prodotti di skincare che aiutano nell’intento.



Trattamenti semplici e veloci, da scrub, maschere e burri che donano un effetto carnoso anche alle labbra più sottili.



È un siero dalla duplice azione che aiuta a volumizzare le labbra, mantenendo il risultato per diverse ore, mentre di notte riempie i segni del tempo e i danni subiti dalla disidratazione. Di giorno si può applicare sotto al rossetto così da enfatizzare l’effetto di tonicità.



È un burrocacao che aiuta a definire maggiormente il contorno delle labbra e ad aumentarne il volume, inoltre elimina le rughette più piccole. Il tutto grazie al maxi-lip un peptide naturale che stimola il collagene della bocca aumentando così il volume delle labbra con il risultato che appaiono più turgide, definite e morbide.



A base di vitamina E e olio di menta piperita, questo gloss scivola sulle labbra volumizzandole grazie a questi ingredienti e ai pigmenti delle tonalità stesse che donano una bocca subito più carnosa.



Due in uno, questo prodotto è composto da uno scrub su un lato e da un balsamo idratante sull’altro. Strofinandolo, lo scrub dona un naturale effetto volumizzante che si mantiene anche dopo l’applicazione del balsamo.



A base di zucchero e dal profumo delicato, questo scrub in stick elimina la secchezza sulle mucose labiali, togliendo anche le antiestetiche pellicine, e al contempo dona maggiore volume.



Novità di stagione, questo scrub profuma di ciliegia e l’azione meccanica sulle labbra stimola la circolazione così da donare più carnosità e un colorito naturale più accentuato.





All’interno la prugna del nord aiuta ad ammorbidire le labbra grazie alle vitamine e alle sostanze nutritive contenute. Può essere usato come base per il rossetto, così da creare un effetto volume, oppure da solo come balsamo per proteggere le labbra dai danni degli agenti atmosferici.



Ricco di camomilla e hamamelis, questa crema è adatta sia per il contorno occhi che per le labbra donando un immediato effetto liftante e levigante.





Dall’effetto immediato, questo gloss nutre le labbra rendendolo subito più carnose e turgide; inoltre definisce il contorno idratandolo, il tutto grazie a un mix di estratti naturali. Il profumo è un delicato pesca.



Al profumo di ylang-ylang, questo balsamo ha una texture molto fluida e grazie al burro di karitè, all’aloe vera e all’olio di argan crea un effetto “labbra più carnose”, oltre a illuminare maggiormente la bocca e a idratarla a fondo.

Lip’Up, Novexpert



Questo balsamo è un 7 in 1: non solo rimpolpa, grazie al muira puama, un estratto brasiliano, ma leviga, idrata, svolge un’azione anti rughe e dona un leggero effetto di gloss e contouring. Può essere applicato sia da solo che come base per il rossetto.





Questo gloss si applica sulle labbra rendendole più luminose e con un immediato effetto plump.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash