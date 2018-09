Donate alle vostre labbra volume e un effetto super luminoso con i nuovi rossetti shiny, selezionati per voi da Grazia.it

Quest'estate i rossetti opachi cedono il passo ai rossetti shiny, per labbra voluminose e glossate.

Idratati e luminosi, i rossetti lucidi illuminano il sorriso e sono perfetti per creare beauty look glam sulla pelle abbronzata.

Abbiamo selezionato per voi i rossetti shiny più belli del momento: trovate il vostro preferito e preparatevi a brillare!

Un rossetto lucido e idratante che ha fatto scuola, in nuance mandarino brillante.

Un nuovo gloss in formato stick per un effetto bagnato unico, dal colore extra shiny.

Un nude luminoso e glossato, studiato per volumizzare le labbra intensificandone il colore naturale.

Rossetto liquido effetto vinile, carico di pigmenti e idratante, per un effetto lacca intenso, a lunga durata.

Colore intenso e massima idratazione per il rossetto luminoso del marchio italiano.

Finish ultra brillante per il rossetto in gel con SPF 15. Il colore corallo è ideale sulla pelle abbronzata.

Colore laccato unito a idratazione, comfort e ottima tenuta. Cosa chiedere di più?

Un rossetto liquido dalla finitura metallica: un nuovo modo di dare luce alle labbra, con stile.

Inchiostro per labbra effetto vinile per questa nuova variante del lipstick liquido più famoso in casa YSL.

"Lacrime di fata" sulle labbra con il rossetto trasformista del marchio americano, per un look duochrome, cangiante ed extra luminoso.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa