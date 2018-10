Scoprite la skincare a base di ingredienti autunnali come zucca, castagne e cannella, e create il vostro rituale beauty su misura per affrontare la nuova stagione

La fine dell'estate porta con se una ventata di cambiamento: una nuova routine, un nuovo clima e un'atmosfera avvolgente. Calatevi nella nuova stagione con una nuova skincare routine ispirata ai più famosi ingredienti autunnali.

Zucca, castagne, uva e cannella sono solo alcuni dei più famosi ingredienti autunnali alla base di nuovissimi trattamenti beauty: maschere viso, creme e trattamenti si arricchiscono di componenti naturali che ne aumentano l'efficacia e ne profumano la formula.

Con l'arrivo dell'autunno il clima cambia, diventando più freddo e decisamente più umido: per questo anche la nostra pelle cambia eigenze, e necessita trattamenti specifici che siano in grado di proteggerla dagli agenti atmosferici e di idratarla in profondità.

Scorrete l'articolo e scoprite la skincare a base di ingredienti naturali da non perdere per affrontare la nuova stagione.

Un trio di maschere viso a base di estratti naturali di frutta e verdura autunnale che nutrono, riparano e restituiscono luminosità alla pelle.

Ricca di estratti naturali altamente efficaci, questa maschera da notte a base di zucca idrata, nutre ed esfolia la pelle del viso durante il sonno.

Questo pray viso a base di estratti di uva, rosmarino e menta piperita è amatissimo dai make-up artist: basta vaporizzarlo per idratare, distendere e illuminare la pelle del viso.

Un potentissimo concentrato di igredienti naturali in grado di esfoliare in profondità e di rigenerare completamente la pelle rendendola più luminosa, uniforme e profondamente rinnovata.





Amatissima dalle star, questa maschera vegan a base di preziosi ingredienti naturali come l'estratto di castagna, trasforma la pelle nutrendola in profondità ed eliminando segni di stanchezza e affaticamento.

Con il 99% di ingredienti naturali, tra cui l'estratto di castagna, questo balsamo labbra colorato unisce l'idratazione profonda a un velo di pigmento color cioccolato.

Questo shampoo formulato per capelli colorati e danneggiati restituisce volume e idrata profondamente la chioma. Il latte di castagna disciplina e idrata i capelli mentre le proteine del riso li protegge dagli agenti atmosferici.

Specialmente formulata per le pelli mature e disidratate, questa maschera impreziosita da estratti di zucca biologica e olio di arancia idrata e tonifica la pelle del viso.

Questo siero occhi "eco-chic" completamente privo di sostanze chimiche sintetiche e ricco di estratti naturali di Castagna e amamelide lenisce, idrata e ringiovanisce la pelle ultrasensibile che circonda gli occhi.





Un tonico per il viso anti-age che ripristina l'idratazione, l'equilibrio e la luminosità naturale della pelle. La formula è a base di acqua di rose, estratti di arancio e curcuma, enzimi anti-età e calmante aloe vera.





Credits Ph: Elisa Costa

Credits Ph: Unsplash