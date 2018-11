Dallo Shinrin Yoku giapponese, una benefica immersione nella natura, al trend di oli e profumazioni del bosco che aiutano a rilassarsi anche a casa

Tutto parte dal verde ma anche dai giusti aromi: trovare relax e tranquillità nei boschi è una tecnica sempre più diffusa. Che sia una semplice passeggiata o trattamenti fatti all’aria aperta, il contatto con la natura è fondamentale perché aiuta a rilassarsi.



In Giappone si chiama Shinrin-Yoku, bagno nel bosco, disponibile ora anche in Italia oppure replicabile a casa; basta scegliere il giusto kit relax, tra oli e candele che profumano di erba e fiori.

Shinrin Yoku



Letteralmente “bagno nel bosco”, è un’immersione di un paio d’ore al giorno nella natura. In Giappone è una pratica della medicina nipponica molto antica che negli ultimi anni è stata al centro di differenti studi che hanno sottolineato scientificamente i benefici: passare del tempo immersi in un bosco annusando gli aromi naturali migliora infatti il sistema immunitario, allevia lo stress e cura la depressione.

Benchè sia una pratica antica, negli ultimi anni il Shinrin Yoku è tornato in auge a causa dello stress della vita di oggi: non a caso infatti sono aumentati i casi di ansia, depressione, mal di testa e affaticamento mentale dovute alle troppe ore davanti allo schermo. Immergersi nella natura, dal bosco alla passeggiata in un parco, vuol dire invece staccare la spina, riattivare tutti i cinque sensi, camminando, annusando gli odori, concentrandosi su fiori e piante aiutando così a migliorare l’umore e ad avere maggiori energie.

Il consiglio di Grazia.it: Vitalpina Hotels per provare il Bagno nel Bosco



La catena Vitalpina Hotels del Trentino Alto Adige SüdTirol è specializzata nello Shinrin Yoku: sono infatti previste differenti tipi di passeggiate nella natura trentina, da quelle di un’ora e mezza a quelle dell’intera giornata, durante le quali si possono svolgere degli esercizi sensoriali che aiutano a decomprimere e de-stressare il corpo perché la mente è concentrata esclusivamente sull’ambiente circostante. Le passeggiate di Bagno nel Bosco prevedono anche esercizi di respirazione e di rilassamento, una respirazione consapevole che aiuta a dare maggiore energia al corpo.

Gli ingredienti a casa



Ma se, nonostante tutto, non si riesce a trascorrere quotidianamente delle ore all’aria aperta? Ci si può sempre affidare a dei momenti di relax da passare a casa propria scegliendo però prodotti e aromi che ricreano una passeggiata in un bosco. Oli essenziali di timo, betulla, rosa canina ingredienti nutrienti come il nocciolo, estratti di biancospino e di mela, profumi che ricordano le montagne e le campagne aiutano a rilassare la mente a fine giornata.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash