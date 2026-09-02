A settembre la skincare cambia: è il momento di riequilibrare la pelle, ripristinare l'idratazione e reintrodurre gradualmente i trattamenti più intensivi. Ecco i prodotti su cui puntare

Sole, salsedine, cloro e sì, persino l'aria condizionata, possono lasciare sulla pelle anche qualche effetto indesiderato: secchezza, disidratazione, sensibilità cutanea e un incarnato meno luminoso. Settembre diventa così il momento ideale per rivedere la propria routine skincare, mettendo temporaneamente in secondo piano gli attivi più intensi per dare priorità a prodotti capaci di idratare, lenire e sostenere la barriera cutanea.

>>>>>>> LEGGI ANCHE: Perché dovete sempre struccarvi la sera (con i consigli dell’esperta di skincare coreana) <<<<<<<

Gli attivi del momento

Gli ingredienti perfetti allo scopo? Quelli che aiutano a ripristinare la barriera cutanea e a mantenere la pelle ben idratata. Tra questi acido ialuronico, ceramidi, peptidi, pantenolo e centella asiatica. Interessanti anche le formule nutrienti con oli vegetali e attivi lenitivi, mentre gli esfolianti possono essere reintrodotti gradualmente scegliendo acidi delicati come mandelico e lattico, ideali per favorire il rinnovamento cellulare senza stressare ulteriormente la pelle. Naturalmente la protezione solare resta imprescindibile anche in città.

I prodotti must per la nuova skincare di settembre

Dalle creme ricche ai sieri riparatori, passando per maschere lenitive, detergenti delicati e trattamenti illuminanti, abbiamo selezionato i prodotti perfetti per accompagnare la pelle nel cambio di stagione. Scorrete la gallery e trovate quelli più adatti alle esigenze della vostra pelle.

1. Elizabeth Arden Eight Hour Ultimate Repair Cream con tecnologia auto-rigenerante, super idratante e lenitiva

2. Dior Prestige Le Sucre De Gommage zucchero esfoliante rivitalizzante per un incarnato omogeneo e vitale

3. Cosrx The 6 Peptide Skin Booster siero rigenerante ai peptidi che migliora le condizioni generali della pelle

4. Ringana Fresh Toner Calm tonico leggero lenitivo, a base di ingredienti freschi

5. Roc Hydra + Hyaluronic siero idratante in stick, pratico, effetto idratazione intensa

6. Antos Aqua Crema sorbetto in gel rinfrescante, apporta comfort e luminosità

7. Masqmai Matcha Calming Mask maschera gel lenitiva con estratto di té matcha, con il 94% di ingredienti naturali

8. Uriage Cica Daily Serum rinforza, ripara e protegge la pelle fragilizzata

9. Milace Eye Contour Serum texture leggera, effetto lifting e illuminante

10. Medicube Collagen Night Wrapping Mask con acido ialuronico ed estratto di collagente, nutre e leviga la pelle

11. Tatcha The Rice Wash detergente extra delicato, effetto pelle morbida e idratata

12. Anua Pdrn Hyaluronic Acid Hydrating Capsule Mist idrata, rinfresca e illumina

13. Lávika Sorbetto + Essenza duo detergenza e idratazione

14. The Ordinary Caffeine 3% + Escin 1% Face Serum energizzante e rivitalizzante per pelle stanca e stressata

15. Filorga Hyalu-Filler Mask maschera rimpolpante lenitiva con acido ialuronico

16. Sephora Collection Clear & Purify Mask & Scrub con acido mandelico e argilla bianca, delicato

17. Guerlain Abeille Royale Night-Taping Treatment Cream trattamento notte intensamente tonificante e ridensificante

18. Paula's Choice 6% Mandelic Acid + 2% Lactic Acid esfoliante liquido, rinnova la pelle con delicatezza

19. Beauty Spa Superozone 600 olio viso, nutre e dona morbidezza ed elasticità

20. Beauty of Joseon Tinted Mineral Dayscreen SFP 30 Fermented Brown Rice™ + Ceramide crema solare colorata perfezionante

21. Lancome Absolue Longevity M.D. Reset The Serum siero di longevità di nuova generazione

22. Crema Viso Nutriente Azione Ricostituente con multi ceramidi, fito proteine attive e olio di marula

23. Il consiglio di Grazia.it: Prada Beauty Crema mani Prada Paradoxe, extra profumata, la perfetta coccola skincare da rientro

Credits Ph.: Getty Images

LEGGI ANCHE:

Skincare anti-age: il dettaglio che molti trascurano

Skincare post spiaggia: come mantenere la pelle luminosa e sana

Glass skin giapponese: l’ingrediente J-Beauty diventato virale su TikTok

I migliori integratori solari 2026 per preparare la pelle al sole e favorire l’abbronzatura

Oltre l’acido ialuronico: tutti gli attivi che massimizzano l’idratazione della pelle (e che dovreste conoscere)

Nuovi solari viso effetto skincare: gli SPF perfetti anche sotto il trucco

Perché abbiamo iniziato a dire basta alla perfezione a tutti i costi