Indecisi su cosa regalare a lui? Un regalo beauty può essere la soluzione giusta! Ecco i migliori tra profumi uomo e prodotti per il grooming

Avete già pensato al regalo giusto per lui? Vi proponiamo una selezione di profumi, prodotti per il grooming e trattamenti skincare ideali per il papà, il fidanzato o il migliore amico!

Regali uomo: i migliori profumi

Il destinatario del regalo ama i profumi? Scegliete tra le fragranze con note legnose, verdi, speziate o fruttate. Ecco una selezione dei migliori profumi per lui tra novità e besteseller.

Il profumo si ispira al potere dell'amore. Decisamente raffinato, è intensificato da un coinvolgente accordo Rum che si accosta alla nota aromatica della lavanda, estratta sostenibilmente in Francia e irresistibilmente valorizzata con liquori e sfumature fruttate. Stronger WIth You Absolutely associa la vaniglia del Madagascar, coltivata supportando le comunità locali, al legno di cedro. Quest'ultimo viene estratto in Virginia e conferisce un tono più deciso ed estremamente interno alla fragranza.

Combinando la lavanda vivace con la forza del Legno di cedro, questa nuova variante più ricca di Y è una potente dichiarazione olfattiva espressa anche dal nuovo flacone di audace lacca nera.

Fresca fragranza orientale, è costruita attorno a un abbinamento di note esotiche e a un accordo di pan di Zenzero. Si compone di tre sfaccettature: un’apertura caratterizzata dal succoso accordo di Mandarino italiano e dalla frizzante energia dell’Ananas, una nota di cuore caratterizzata da uno speziato accordo di pan di Zenzero, infine dalla chiusura con assoluta di vaniglia del Madagascar che si intreccia al legno di cedro per conferire una vibrante e calda sensualità.

Regali uomo: Classic di David Beckham

Un frizzante mix di accordi di Gin tonic, Lime e Galbano dona alla fragranza una prima esplosione di effervescente freschezza. Da questo emerge un corpo speziato ma frizzante di Cipresso, Noce moscata e Menta che stuzzica i sensi. Infine, nel fondo, una miscela di calde note legnose e un’avvincente Ambra aggiunge un'eleganza raffinata.

Fragranza energizzante caratterizzata da un inconfondibile Aroma di Acqua di Mare, è arricchita da Note Salmastre e fresche Note Agrumate. Apre nelle note di testa con Accordi Marini, che si uniscono alle dolci note di fondo di Patchouli, Lorenox e Legno di Cedro, donandole naturale sensualità e freschezza. Le essenze sono altamente concentrate per garantire un effetto duraturo.

Una Mandorla amara bagnata nel Rhum cubano che si trasforma in un elisir vivace grazie al Lime e alla morbida Vaniglia del Madagascar. L’entrata sorprende grazie alla Torba terrosa e umida, con una punta di Liquirizia in lontananza, mentre un'esplosione agrumata e leggermente alcolica nasconde un cuore balsamico e legnoso.

Regali uomo: i prodotti per il grooming e lo skincare

I nuovi kit e prodotti il grooming hanno ormai quasi tutti un packaging vintage, unito a una tecnologia all'avanguardia, che li rende irresistibili Ecco una selezione dei più belli.

Questo rasoio per il collo a due lame evita eruzioni cutanee da barba e bruciature da rasoio sul collo. Ideale per una rasatura confortevole e una linea della barba ben curata.

Arricchita con un mix di oli ed estratti vegetali, prepara la pelle alla rasatura e la idrata a fondo.

Regali uomo: Braun Series 9

Grazie alla speciale tecnologia AutoSense, questo rasoio rileva lo spessore della barba e adatta la potenza del motore, agendo con maggiore intensità dove necessario. L’impugnatura ha un particolare rivestimento in tre strati sottilissimi che dona un aspetto accattivante e una piacevole sensazione al tatto anche dopo molti utilizzi, rendendo invisibile qualunque impronta digitale.

Una linea danese dedicata alla bellezza maschile, caratterizzata da uno stile essenziale sia nel design che nella formula.

Un balsamo lenitivo post-rasatura, con distillato di Amamelide ed estratto di Calendula, note per le loro proprietà calmanti e addolcenti.

Regali uomo: Luna 3 Men di Foreo

Il dispositivo sonico per la pulizia del viso, pensato per lui, deterge e ammorbidisce pelle e barba grazie all’azione di delicate setole in silicone e onde soniche che rimuovono il 99,5% di sporco, sebo e cellule morte, per un trattamento di livello professionale che donerà al volto un aspetto sano e luminoso.

Contiene il Detergente per il viso di Bulldog Original - con aloe vera, olio di camelina e tè verde, formulato specificatamente per la pulizia della pelle maschile - e la Crema Idratante Bulldog Original che lascia la pelle sana e soffice senza residui appiccicosi o grassi.

Credit ph: Pexels.com