I migliori regali di San Valentino per lui? I profumi, oppure i kit skincare per esprimere, con un pensiero, il vostro amore

Quale regalo di San Valentino può aiutarci a esprimere al meglio i nostri sentimenti e a recapitare il nostro messaggio d'amore? Senza ombra di dubbio è il profumo a essere il primo della lista. Facendo leva sulla memoria olfattiva del destinatario, infatti, sarà più facile trasmettere le nostre emozioni (e anche far capire quali note ci stuzzicano di più). Spesso, poi, le fragranze sono legate a ricordi e a momenti particolari della nostra storia d'amore: riportarli alla memoria è sicuramente il gesto più romantico fra tutti. Ma non è solo il profumo a imporsi come un regalo evergreen che non stanca mai: tra kit skincare e per le barba, fino alla creme anti-age, sono tante le novità che vi proponiamo come possibili regali di San Valentino per lui (ma non solo!). Continuate a leggere per trovare gli spunti giusti!

Regali San Valentino per lui: i profumi

Sono il classico per eccellenza e il 2021 riserva davvero delle grandi soprese per il guardaroba olfattivo maschile e genderless. Togliamoci dalla testa, infatti, di non poter giocare a scambiarci i profumi con il nostro (o la nostra partner). La fragranza va scelta perché sappiamo che piacerà al destinatario (ed è l'unico criterio che vi consigliamo di seguire). Date un occhio a queste chicche, tutte promosse a pieni voti.

Fresca fragranza orientale, è costruita attorno a un abbinamento di note esotiche e a un accordo di pan di zenzero. Si compone di tre sfaccettature: un’apertura caratterizzata dal succoso accordo di mandarino italiano e dalla frizzante energia dell’ananas, una nota di cuore caratterizzata da uno speziato accordo di pan di zenzero, infine dalla chiusura con assoluta di vaniglia del Madagascar che si intreccia al legno di cedro per conferire una vibrante e calda sensualità.

In questo particolare momento dell’anno dedicato all’amore, Gucci presenta Gucci Guilty Love Edition 2021, profumi dedicati agli innamorati eccentrici, che vivono il loro legame completamente liberi dai ruoli e dalle definizioni imposte dalla società. Ciascuna bottiglia reca un messaggio poetico d’amore: We should be together, but we are not (dovremmo essere insieme, ma non lo siamo) è quello che trovate sul flacone del profumo maschile.

Combinando la lavanda vivace con la forza del legno di cedro, questa nuova variante più ricca di Y è una potente dichiarazione olfattiva espressa anche dal nuovo flacone di audace lacca nera.

La fragranza si apre su un accordo rinfrescante di mojito, incantando immediatamente i sensi. Un tonificante touch di cardamomo speziato e pompelmo frizzante aggiunge raffinatezza dinamica. Nel cuore, una vibrante esplosione di pepe nero, combinato con la mascolinità decisa del legno di cedro e geranio, offre una raffinatezza senza tempo. Questo si fonde in un percorso intenso e strutturato; il magnetico patchouli si combina con i toni caldi della vaniglia e del cuoio per conferire una firma forte e carismatica. Insomma. un vero concentrato dell'identità di David Beckham.

Il profumo si ispira al potere dell'amore. Decisamente raffinato, è intensificato da un coinvolgente accordo Rum che si accosta alla nota aromatica della lavanda, estratta sostenibilmente in Francia e irresistibilmente valorizzata con liquori e sfumature fruttate. Stronger WIth You Absolutely associa la vaniglia del Madagascar, coltivata supportando le comunità locali, al legno di cedro. Quest'ultimo viene estratto in Virginia e conferisce un tono più deciso ed estremamente interno alla fragranza.

Regali San Valentino per lui: skincare e cura della barba

Può succedere che il partner non ami i profumi ma sia fissato con la skincare routine, oppure tiene tantissimo alla barba: non sono mica pochi gli uomini che adorano curarla! Per indovinare la soluzione giusta, non c'è altro da fare che osservare con attenzione la vanity table e capire quale tipo di prodotto va per la maggiore. Nel dubbio, noi vi consigliamo di optare per una crema anti-age: prima o poi serve a tutti!

Questo rasoio per il collo a due lame evita eruzioni cutanee da barba e bruciature da rasoio sul collo. Ideale per una rasatura confortevole e una linea della barba ben curata.

Contiene il Detergente per il viso di Bulldog Original - con aloe vera, olio di camelina e tè verde, formulato specificatamente per la pulizia della pelle maschile - e la Crema Idratante Bulldog Original che lascia la pelle sana e soffice senza residui appiccicosi o grassi.

Lozione dopobarba analcolica, rinfresca, idrata e tonifica l'epidermide grazie alla presenza dell'acqua distillata di hamamelis. Contiene estratto di camomilla che svolge un'azione calmante e lenitiva, prevenendo le irritazioni e gli arrossamenti post rasatura. Può essere utilizzato anche sulle pelli più sensibili.

Dalla texture leggera e idratante, conferisce un effetto setoso e una cute rigenerata. Contiene attivi antiossidanti pregiati come Peptidi di ultima generazione, Lampone, Baobab, Allantoina, Vitamina B3, Vitamina C e Aloe Vera che agiscono in maniera mirata sulle rughe sottili e profonde migliorandone sensibilmente l'aspetto e favorendo compattezza e tonicità.

Credit ph: Pexels.com