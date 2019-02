Non avete ancora ben chiaro cosa sono le essence e pensate che siano la stessa cosa del tonico? Vi aiutiamo a fare chiarezza

Le essence: cosa sono, come utilizzarle al meglio e che differenza c'è con il tonico

Da un po' di tempo a questa parte sugli scaffali delle profumerie sono comparse le misteriose "essence", presentate a volte come prodotti assimilabili a un tonico, altre volte a un siero, ma sulla cui natura c'è ancora abbastanza confusione.



Le essence sono prodotti che da lungo tempo fanno parte della skincare routine delle donne orientali (giapponesi e coreane). Hanno una consistenza più o meno acquosa e in effetti a una prima occhiata assomigliano moltissimo al tonico che tutte noi conosciamo.

In realtà la essence, che va applicata dopo il tonico, contiene attivi specifici per varie problematiche della pelle. Può infatti contenere attivi ed estratti ad azione illuminante o "schiarente" per macchie e discromie, acidi (AHA, BHA o PHA) per esfoliare e ridurre le imperfezioni, enzimi, derivati dai lieviti, probiotici e vari estratti naturali per proteggere la pelle formando uno "scudo" contro lo stress ossidativo.

In effetti, le essence condividono alcune caratteristiche con i sieri viso ma hanno una consistenza molto più liquida che permette un più rapido assorbimento. Non contengono sostanze grasse o oleose che potrebbero risultare pesanti sulle pelli miste o grasse. Risultano, quindi, più idratanti e meno nutrienti rispetto al classico siero.

Il tonico: a cosa serve e come si usa

Chiarita la differenza tra essence e tonico, cerchiamo ora di capire che cos'è dunque il tonico e a cosa serve. Se sia un prodotto necessario all'interno della beauty routine c'è ancora molto dibattito all'interno della beauty community.



Il tonico non è, in realtà, semplice "acqua". Non coincide quindi con l'acqua termale o qualsiasi altra mist idratante. Il tonico ha infatti il compito di riequilibrare il pH della pelle, dopo la detersione. Inoltre, aiuta a purificare ancora più a fondo la pelle, eliminando le impurità rimaste e qualsiasi residuo oleoso in eccesso.

Esistono poi i tonici ad azione esfoliante, a base essenzialmente di acidi AHA o BHA, che svolgono un'azione più delicata rispetto ai peeling veri e propri (con un'alta concentrazione di acidi) e agli scrub meccanici. In questo caso, però, bisognerebbe avere l'accortezza di utilizzarli soltanto alla sera, per evitare qualsiasi problema di fotosensibilizzazione.

