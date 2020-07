Lenisce, idrata e nutre la pelle. Il doposole è un must nel beauty case delle vacanze estive. Qui vi spieghiamo perché

Dopo una giornata al sole, la pelle è arrossata, fragile e spesso disidratata. Ha, quindi, bisogno di una coccola in più. Il key product è il doposole che ricostruisce la barriera epidermica, fortemente stressata dall'esposizione ai raggi del sole. L'obiettivo? Calmare, lenire e ripristinare il normale pH cutaneo. Continuate a leggere l'articolo per scoprite come usare al meglio questo prodotto e come scegliere quello giusto tra i migliori doposole 2020!

Doposole: come applicarlo

Va utilizzato subito dopo la doccia su tutto il corpo. Nella zona del viso si può usare un prodotto specifico seguito solo dopo qualche ora dal trattamento antiage preferito. Questa pausa tra un prodotto e l'altro è importante per fare in modo che il doposole possa svolgere la sua azione ristrutturante sulla pelle (mentre quella lenitiva e soprattutto rinfrescante è praticamente immediata). Per fare in modo che il doposole sia assorbito perfettamente, applicatelo massaggiando fronte e guance dall'interno verso l'esterno e poi su collo, orecchie e nuca. Passate poi al corpo con un movimento dal basso verso l'alto.

Doposole: come scegliere il prodotto giusto

Lasciatevi guidare dalla texture (e - perché no - anche dalla profumazione) che può essere in crema (leggera o più corposa), in gel o spray. Infine dalla formula. Di solito tra gli ingredienti più gettonati abbiamo olio di argan, di mandorle, calendula e, soprattutto, aloe vera che ha un'azione rinfrescante antipruriginosa, ideale dopo l'esposizione al sole. Il nostro consiglio è scegliere prodotti che abbiano nella formula anche degli ingredienti antiossidanti come la vitamina E per esempio, infine l'acido ialuronico che assicura un'intensa azione idratante, migliora l’elasticità e la tonicità dei tessuti e preserva la morbidezza della pelle.

Migliori doposole 2020: la nostra selezione

In cerca del prodotto giusto? Abbiamo fatto una selezione tra i migliori doposole 2020. Sfoglia la gallery e trovate quello che fa per voi!

