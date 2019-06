Lenire, idratare, nutrire: è quello che fa il doposole, alleato fondamentale di un'abbronzatura long lasting. Scoprite con noi i migliori in circolazione.

Dopo una giornata al sole, la pelle è fragile e ha bisogno di una coccola in più. Il prodotto chiave è il doposole che lenisce, idrata e ripristina la barriera idro-lipidica.

Ecco perché diventa un must-have nella beauty routine: si applica sulla pelle detersa e si lascia agire per qualche ora in modo che possa svolgere la sua azione ristrutturante.





Come scegliere il doposole giusto? Chi preferisce una soluzione più corposa, opterà per la crema, mentre il doposole in gel è più adatto su una cute particolarmente impura o grassa. La differenza, quindi, la fa la texture più il mix di ingredienti e agenti idratanti.

Ecco una piccola guida alla scelta del migliore doposole per questa estate.

Ripara, lenisce e prolunga l'abbronzatura di due settimane mantendola sublime. Ideale per le pelli chiare e le zone più sensibili (viso, décolleté, mani), previene la comparsa delle macchie.

Dalla morbida consistenza, è ricco di elementi restitutivi, tra i quali un fito-complesso lenitivo anti-ossidante, ricavato dall’olio di pesca, albicocca e mandorla.

Idrata, rinfresca, attenua i fenomeni di desquamazione e prepara la pelle alle successive giornate, mentre fissa l’abbronzatura.



Rigenerante, nutriente e idratante, è ideale per prolungare l’abbronzatura, per prevenire l’invecchiamento cutaneo e per lenire le irritazioni dopo la depilazione.

Dalla piacevole profumazione agrumata e con olio di andiroba, un attivo dal profumo sgradevole agli insetti e non percepibile dalle persone, contiene attivi idratanti che ripristina la naturale elasticità della pelle.

Dalla texture leggera e setosa dal tocco asciutto, ha un’azione idratante ed emolliente.

Emulsione fluida leggera e a rapido assorbimento, previene la desquamazione causata dalla disidratazione post esposizione solare e lenisce gli arrossamenti.

Autoabbronzante idratante per il corpo: è la soluzione giusta per conservare la tintarella anche dopo le vacanze e prevenire la desquamazione grazie all'acido ialuronico e all'olio di jojoba.

Lenisce intensamente e immediatamente viso e corpo e dona comfort alla pelle dopo una sovraesposizione.

Oltre ad un piacevole senso di freschezza, ridona consistenza alla pelle ruvida, irritata e desquamata.

Ad azione lenitiva, antiossidante e idratante, è ideale anche per le pelli più sensibili!

Credit ph: Pexels.com