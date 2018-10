Un trattamento di bellezza in tempi mini? Ecco 10 soluzioni beauty che agiscono in pochi minuti e funzionano davvero

Nella nostra vita da multitasking non sempre troviamo il giusto tempo per prenderci cura di noi stesse.

Non avete modo di concerdervi un'intera domenica pomeriggio dedicato alla bellezza e sentite l'esigenza di una beauty routine express? Vi suggeriamo 10 prodotti e tool che agiscono in tempi rapidi, per risultati al top.



In non più di 15 minuti avrete un viso riposato, disteso e radioso.



Foreo UFO - tempo di posa: 90 secondi



Un dispositivo express che rivoluziona il concetto delle maschere in tessuto. Potete scegliere tra vari tipi di trattamenti combinati - a LED, crioterapia, termoterapia e pulsasioni T-sonic - per un rituale di bellezza su misura. Il massaggio creato dal dispositivo aiuta a far assorbire meglio gli ingredienti delle maschere, massimizzandone gli effetti.



Blithe Patting Splash Mask - tempo di posa: 15 secondi



Una maschera a risciacquo che agisce in tempi record. Grazie alla sua texture liquida si applica tamponando il viso pulito, dopo il detergente. Trascorsi 15 secondi si risciacqua rapidamente, senza dover perdere tempo a eliminare residui. La versione con tè verde e acido lattico è particolarmente indicata per le pelli miste e grasse.



Caudalie Masque Instant Détox - tempo di posa: 5-10 minuti



Una maschera per riportare l'equilibrio su una pelle esposta all'inquinamento cittadino. Contiene il 99% di ingredienti naturali che aiutano a migliorare la grana della pelle, facendo apparire i pori meno visibili. Si utilizza un paio di volte a settimana e si può lasciare in posa dai 5 ai 10 minuti, a seconda delle esigenze.



Nurse Jamie UpLift Massage Beauty Roller - tempo di posa: 30-45 secondi



Siete affascinate dai beauty roller ma non avete il tempo di fare un massaggio facciale approfondito? Questo tool ha 24 pietre di quarzo tormalinato per replicare i movimenti di un massaggio manuale. Si tiene in posa pochi secondi sull'area che volete trattare per migliorare il microcircolo e il tono della pelle.



Charlotte Tilbury Instant Magical Facial Dry Sheet Mask - tempo di posa: 15 minuti



Un'innovativa maschera in tessuto "a secco" per un incarnato glowing, riposato e rimpolpato. Il tessuto è impregnato di un cocktail di attivi altamente idratanti e nutrienti, come oli, burri, estratti floreali, peptidi e vitamine, per fornire alla pelle tutti gli elementi di cui ha bisogno per risplendere. A differenze delle sheet mask con la essence liquida, la sua formula a secco permette un riutilizzo fino a tre volte.



REN Clean Skincare Flash Rinse 1 Minute Facial - tempo di posa: 1 minuto



Un trattamento a risciacquo che agisce in soli 60 secondi che rivitalizza la pelle, rivelando un incarnato radioso e dalla texture omogenea. Contiene il 10% di vitamina C per contrastare l'invecchiamento cutaneo, correggere macchie e discromie e stimolare la produzione di collagene.



Dermalogica Stress Positive Eye Lift - tempo di posa: 3-5 minuti



Una maschera per il contorno occhi rinfrescante ed energizzante, dalla piacevole texture in crema-gel. Agisce in pochissimi minuti e riduce l'aspetto di borse e occhiaie, lasciando la zona più luminosa e regalando uno sguardo più riposato e "liftato".



Dr. Dennis Gross Spectralite Eye Care Pro LED - tempo di posa: 3 minuti



Un dispositivo di ultima generazione che si prende cura del contorno occhi. Grazie alla tecnologia a LED, stimola le cellule a incrementare la produzione di collagene, per rinforzare e rendere più elastica la pelle delicata di quella zona del viso. Dopo 10 settimane, le zampe di gallina saranno meno profonde e visibili, ma potrete osservare dei cambiamenti già dopo due settimane.



Lancer Younger Revealing Mask Intense - tempo di posa: 15 minuti



Una maschera magnetica che regala un'intensa azione anti age grazie alla formula a base di retinoidi di nuova generazione. Dopo 15 minuti, vi ritroverete con il viso estremamente morbido, luminoso, disteso ed elastico. Non c'è bisogno di risciacquo perché la polvere minerale può essere rimossa con il magnete senza lasciare residui.



Glamglow Instamud - tempo di posa: 60 secondi



Un trattamento specifico per affinare la grana della pelle e ridurre l'aspetto dei pori che agisce in un solo minuto. La maschera, a contatto con l'ossigeno, si trasforma in una morbida schiuma che aiuta a liberare i pori dalle impurità, lasciando la pelle compatta, omogenea e pulita.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa