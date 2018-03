Gli ingredienti superfood da integrare non solo nella dieta ma anche nella nostra beauty routine, per far fare il pieno di supernutrienti alla pelle

Il legame tra bellezza e natura si fa via via sempre più stretto. cosiddetti superfood sono ingredienti ricchi di proprietà benefiche fondamentali per il nostro benessere.

E se il concetto di beauty inside out sta prendendo sempre più piede come tendenza di bellezza, perché non inserire questi super nutrienti anche nella nostra beauty routine?

Ciascun superfood ha caratteristiche specifiche per diventare un alleato della nostra bellezza, aiutandoci a donare alla pelle un aspetto più sano e contribuendo a migliorarne alcune problematiche.





1. Mirtilli

I mirtilli sono ricchissimi di vitamine e antiossidanti, ci aiutano perciò a rinforzare le barriere della pelle contro l'aggressione degli agenti esterni, contribuendo a rallentare l'invecchiamento precoce delle cellule.



Inoltre, sono particolarmente indicati nel trattamento delle pelli sensibili, poiché leniscono arrossamenti e irritazioni.



Il prodotto consigliato: Farsàli Unicorn Essence

Siero perfezionatore oil free ad azione antiossidante e protettiva, con estratti di piante naturali tra cui il mirtillo, le bacche di goji e le bacche di sambuco.

2. Alga spirulina

È un'alga ricca di vitamine, minerali e acidi grassi essenziali. La vitamina E ha un'azione antiossidante, mentre la vitamina A dal beta-carotene aiuta a contrastare acne e imperfezioni.



Il prodotto consigliato: Youth To The People Age Prevention Superfood Mask



Una maschera viso super antiossidante per prevenire e rallentare l'invecchiamento cutaneo con alga spirulina, kale, spinaci e tè verde.







3. Zenzero

Ha proprietà disintossicanti, antifiammatorie, rigeneranti e un'efficacia anti-macchia, dal momento che stimola la rigenerazione cellulare. Ha inoltre un piacevole effetto riscaldante e riconfortante.



Il prodotto consigliato: Yope Ginger Sandalwood Natural Hand Cream



Una crema mani con estratto naturale di zenzero e sandalo che svolge un'azione protettiva e rigenerante, antibatterica e un aiuto a prevenire la comparsa delle macchie.



4. Melograno

Il frutto del melograno svolge un'azione anti age e illuminante, grazie al suo alto contenuto di vitamine, minerali e antiossidanti, contrastando la formazione dei radicali liberi e la degenerazione cellulare.







Il prodotto consigliato: Burt's Bees Pomegranate Lip Balm



Naturale al 100%, contiene estratti di olio di melograno protegge le labbra dall'aggressione degli agenti esterni, lasciandole morbide a lungo e protette dalla disidratazione.



5. Tè matcha



Il tè matcha, è il più ricco in assoluto di antiossidanti. Il suo alto contenuto di polifenoli contribuisce a mantenere la pelle elastica e idratata. Grazie alle sue proprietà depurative, è utile anche contro gli stati infiammatori e le impurità.



Il prodotto consigliato: Origins RitualiTea Matcha Madness Revitalizing Powder Face Mask



Maschera viso in polvere a base di tè verde e tè matcha, indicata per le pelli impure e dalla texture irregolare.



6. Olio di nocciola

Come il resto della frutta secca, la nocciola è molto ricca di acidi grassi essenziali e flavonoidi. L'olio di nocciola, in particolare, svolge un'azione riparatrice e cicatrizzante, oltre a riequilibrare la produzione di sebo.



Il prodotto consigliato: Nuxe Huile Prodigieuse



L'olio secco multiuso diventato cult, contiene un mix di oli vegetali dall'intensa azione emolliente, nutriente e riparatrice. Si può utilizzare su viso, corpo e capelli.



7. Zucca

Una fonte preziosa di vitamina A per rigenerare a fondo la pelle rendendola più liscia e luminosa, combattendo irregolarità della texture, imperfezioni e discromie.



Il prodotto consigliato: Peter Thomas Roth Pumpkin Enzyme Mask



Una maschera esfoliante agli enzimi con estratti di zucca per rinnovare la pelle migliorandone e levigandone la texture.



8. Açai

Le bacche di açai derivano da una pianta di origine amazzonica contengono antiossidanti e vitamina A, C, E e del gruppo B che migliorano l'aspetto della pelle, rendendola più compatta, morbida e luminosa.



Il prodotto consigliato: Sol De Janeiro Açai Body Power Cream



Crema corpo profumata ricca e nutriente che rende la pelle più elastica e setosa, a rapido assorbimento.



9. Lamponi

Contengono un'elevata quantità di vitamina C e A, svolgendo un'azione protettiva e anti-infiammatoria. Aiutano a rendere la pelle più luminosa e protetta dallo stress ossidativo. Vengono utilizzati non solo i frutti ma anche le foglie, molto ricche di flavonoidi.



Il prodotto consigliato: Dabba Cosmetics Wild Raspberry Leaf Water



Un idrolato puro di lampone selvatico di origine artica, si utilizza al posto del tonico per illuminare la pelle e combatterne gli stati infiammatori, migliora la texture e aiuta a rendere i pori dilatati meno visibili.



10. Aglio

È rinomato per le sue proprietà anti-batteriche e anti-infiammatorie, risultando come un valido aiuto per le pelli problematiche, acneiche e con imperfezioni. È utile anche per trattare la pelle sottoposta ai danni dell'inquinamento, per le sue proprietà purificanti.



Il prodotto consigliato: Lush Cosmetic Warrior



Maschera viso fresca a base di aglio e tea tree oil per combattere i brufoli e le infiammazioni, contrastando l'insorgenza dei batteri. L'uva bianca e il miele leniscono e rinfrescano.



11. Moringa

È una pianta molto utilizzata nella tradizione indiana per le sue ricche proprietà utili in ambito fitoterapico. Contiene vitamine, minerali, potassio e acidi grassi essenziali.

In cosmetica viene utilizzata soprattutto per la cura dei capelli, rendendoli più forti e robusti.



Il prodotto consigliato: UMA Intensely Nourishing Hair Oil



Un mix di oli puri e naturali ispirati alla tradizione ayurvedica per rendere i capelli nutriti, setosi e lucidi. Si utilizza anche sui capelli asciutti, applicandolo sulle punte.



Credit ph.: Unsplash, Pixabay