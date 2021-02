Sofisticate, minimal, l'evergreen da sfoggiare in ogni occasione: le unghie nude hanno fan in tutto il mondo e un motivo c'è. Ve lo raccontiamo in questo articolo con tutti i tips per scegliere lo smalto giusto!

Le unghie nude sono ormai un trend che non conosce stagione. Perché piacciono tanto (e sono ancora super richieste?). Il motivo è molto semplice: sono perfette in ogni occasione e rendono le mani curate, senza particolare sforzo. Minimal e sofisticate allo stesso tempo, sono decisamente consigliate per una every day manicure anche per questa primavera/estate 2021. Nei toni del rosa cipria, del beige, del beige rosato oppure praticamente trasparenti, si abbinano a qualsiasi tipo di look o accessorio. Indecise sul colore? Con questo articolo vogliamo proporvi una vera e propria guida definitiva alla scelta dello smalto per unghie nude lasciandovi anche qualche esempio per la vostra manicure a casa o in salone.

Unghie nude: come scegliere il colore giusto

La regola è molto simile a quella consigliata per la scelta del fondotinta: basta dare un occhio al sottotono della pelle (freddo vs caldo). In linea generale, se il sottotono della vostra pelle è freddo, il consiglio è di optare per una tonalità rosa chiaro o lattiginoso mentre i sottotoni caldi prediligeranno smalti nude beige carne, pesca, nocciola, caffellatte, fango o malva. Come sempre, vale la regola di verificare, facendo delle prove, l'accostamento migliore con la pelle delle mani. Sarete voi a scegliere la tonalità migliore che può cambiare anche in base alle stagioni e al colore della pelle. Un esempio? D'estate su una pelle abbronzata un colore chiaro che fa contrasto garantisce un risultato particolarissimo che vale la pena sperimentare.

Le regole dell'armocromia

Nel dubbio, che voi abbiate la pelle chiara o naturalmente scura, in soccorso arriva l'armocromia (sì, esattamente come per il make-up!) e la famosa ruota del colore che lavora su quelli in opposizione. Un esempio facile per spiegarci meglio: se avete una pelle olivastra, uno smalto nude che contiene una punta di rosso (come, per esempio, un rosa molto intenso), finirebbe per far sembrare la pelle olivastra ancora più verde e questo perché nella ruota del colore il verde è opposto al rosso. Altro esempio. Se il vostro sottotono è caldo e tende al dorato/giallo, uno smalto nude freddo con una punta di viola o blu, tenderà a esaltare la componente “gialla” della pelle. Nel dubbio resta sempre valido il consiglio che arriva dalle nail artist famose: scegliere un nude che si avvicini al colore naturale della pelle e giocare poi sulla intensità optando per un finish più strong o per un risultato più discreto. Semplice, no?

Unghie nude: le nail art da provare

Si fa presto a dire nude (e basta). Come tutte le colorazioni, anche questa si prestano a variazioni sul tema, ovvero a più interpretazioni artistiche sia su unghie corte sia su unghie lunghe e dalle forme diverse. Per esempio, potreste provare una nail art baby boomer che unisce il nude a una sfumatura di bianco sulle punte o, ancora, arricchire la manicure con dettagli originali su ogni singolo dito o solo sull'anulare. Glitter e brillantini sono super promossi. Infine, potete optare per una mannequin manicure con unghie dalla forma naturale, corte od ovali, con un finish sia lucido sia matte. Insomma, le possibilità sono infinite, esattamente come per tutte le altre tipologie di nail art!

In cerca di un nail look nude da sfoggiare per la prossima primavera estate 2021? Sfogliate la gallery!

