Consigliata dai make-up artist, aiuta a trovare il migliore beauty look. Ecco come funziona l'armocromia (e come sfruttarla a proprio vantaggio con i consigli dell'esperto)

Non si lascia contagiare dalle tendenze e ha nulla a che fare con le tecniche di applicazione ma è la guida migliore per il trucco quotidiano. Stiamo parlando dell'armocromia che, come dice il nome, «riguarda la scelta di tutte le tonalità che utilizziamo per il nostro viso, capelli inclusi, e che dipende sia dal colore della pelle sia da quello che indossiamo», puntalizza il make-up artist Luca Mannucci.

Come nasce l'armocromia

«L'armocromia nasce negli studi cinematografici con l'avvento della Tv a colori – racconta Mannucci –. In quel momento era importante capire quali colori potessero donare di più alle attrici: così ha preso piede la teoria delle quattro stagioni».

Armocromia: come funziona e come capire la propria “stagione”

«Esistono quattro tipologie cromatiche – continua l'esperto – ovvero quattro macrogruppi chiamati con il nome delle stagioni: inverno, estate, primavera e autunno. Ognuno di questo gruppi comprende delle caratteristiche che danno delle indicazioni utili sulle tonalità da preferire per il look (ovviamente possono cambiare nel tempo). Per individuare la vostra stagione dovete tener presente l'incarnato, il colore degli occhi e quello dei capelli, soprattutto quando sono lunghi». Vi abbiamo incuriosito? Leggete tutti i consigli di Luca Mannucci.

Armocromia Inverno: i colori per il trucco e i capelli

Siete inverno, se il sottotono della vostra pelle è freddo. I colori per il viso saranno a base fredda sia per il rossetto sia per il blush e sempre con una punta di blu. Semaforo verde per i rossetti e le polveri rosa ciclamino, malva e confetto, per i rosso ciliegia e per i rossi rubino. Se il fondotinta sarà sul beige naturale per le pelli chiare o sui toni ambrati per scaldare il sottotono bluastro, sugli occhi alcune tonalità da privilegiare sono il nero, il marrone scuro, il verde o il blu. Per i capelli i colori indicati sono il nero, il castano e il blu violino. A differenza dell'estate, però, qui la tipologia è “lunare”, quindi i toni freddi devono essere più brillanti. Quindi, per esempio, è preferibile optare per un rossetto fucsia invece che per un malva. No, invece, alle tonalità calde e poco intense come l'arancio.

Star di riferimento: Angelina Jolie e Kendall Jenner

Armocromia Autunno: i migliori colori da indossare

Siete autunno, se avete un sottotono caldo e un viso luminoso. Rispetto alla primavera, i colori da preferire sono meno intensi: sì a tonalità della terra come terracotta, pesca e corallo per viso e occhi. Gli alleati di bellezza sono tutti i colori che regalano un effetto pelle baciata dal sole. Per le gote e le labbra, le nuance consigliate dall'esperto sono il rosa pastello, il rosso fuoco, l'arancione e anche il bordeaux. Per i capelli c'è tutta la gamma dei castani dorati e ramati. Chi preferisce il biondo, sceglierà un biondo dorato o miele. Sugli occhi si può sperimentare un trucco sul marrone caldo, sul verde bosco, sul blu elettrico e anche l'arancione. Bocciati, invece, i colori freddi.

Star di riferimento: Olivia Palermo, Drew Barrymore

Armocromia Estate: tutte le caratteristiche

È estate chi, come l'inverno, ha un sottotono freddo ma meno intenso. Per il trucco labbra vincono i colori a base fredda con punte di blu. Sì al lampone, ai colori violacei, al lavanda. No alle tonalità troppo vibranti: è questa la differenza principale con la donna inverno. In genere, chi appartiene a questo gruppo ha gli occhi chiari. Per truccarli, scegliete il blu, il grigio o il nero. Per i capelli, invece, se avete un sottotono rosato freddo, l'esperto consiglia di assecondare questa luce e scegliere un colore in armonia con l'incarnato. Promossi: castano scuro per chi ha la pelle scura e biondo chiaro o cenere per le pelli più chiare.

Star di riferimento: Claudia Schiffer, Elle Fanning

Armocromia Primavera: la più difficile da riconoscere

Come l'autunno, è primavera chi ha il sottotono caldo e radioso. Ma, a differenza dell'altra stagione, la donna primavera può optare per tonalità intense come il turchese, il verde, il corallo e tutte le sfumature aranciate. Sì a labbra vivacizzate con il rosa albicocca, corallo e rosso fuoco. Per gli occhi, se siete primavera e volete andare a colpo sicuro, optate per il marrone o il bronzo. E per i capelli, la regola è scegliere sempre una palette di colori caldi.

Star di riferimento: Kate Middleton, Margot Robbie

Armocromia capelli rossi: l'eccezione che conferma la regola

Tutti i colori ci sono amici, basta scegliere la sfumatura perfetta che più ci assomiglia: «Questa è l'armocromia – conclude Mannucci - con una sola eccezione, la donna rossa che sceglierà un rossetto bordeaux o prugna piuttosto che arancione. Per occhi e labbra è, infatti, preferibile un colore freddo, dal momento che i capelli rossi sono già protagonisti del look». Ma esistono per il trucco occhi dei colori passe-partout? La risposta è positiva: «Se colorate le palpebre con un marrone scuro, un grigio antracite o un prugna, è impossibile sbagliare».

Credit ph: GettyImages, Pexels