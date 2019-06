Siete invitate a un matrimonio e siete indecise su quale nail look puntare? Abbiamo selezionato per voi le idee migliori a cui ispirarsi

Durante la stagione dei matrimoni il dress code da invitata è un argomento su cui non smettiamo mai di arrovellarci. Le cose a cui fare attenzione sono molte e gli scivoloni di stile un rischio da evitare a tutti i costi.

Anche il beauty look ha la sua importanza e le unghie sono un elemento in primo piano. La scelta della manicure da invitata deve essere elegante, curata, e ci si può permettere qualche tocco di originalità in più rispetto al nail look riservato alla sposa.

Se i colori nude sono un grande passepartout con cui andare sul sicuro, potete osare anche qualche nail art discreta, puntando su colori metallici o pastello. Da non disdegnare anche le tinte più strong, come il blu marino o il bordeaux, dei grandi classici dell'eleganza.

Gold cuticle

La cuticle manicure è semplice e di grande effetto. Da provare abbinando il color oro al nude.



Cinderella nails

Per le più romantiche e appassionate alle storie d'amore da fiaba. Smalto azzurro pastello con pioggia di glitter argentati.



Metallic nude

Un nail look di gran classe adatto a qualsiasi tipo di cerimonia. Smalto nude con accent nail geometrica a effetto metallico.



Roses manicure

Una decorazione floreale adatta alla primavera, da realizzare con degli sticker per unghie.



Geometric gold

Una manicure minimale e preziosa allo stesso tempo, tutta giocata sugli inserti geometrici e le texture contrastanti (matte e metallizzata).



Jewel blue

Un sofisticato smalto blu navy con decorazione gioiello come accent nail.



Polka dots

Divertente ma non troppo sopra le righe, la dot manicure realizzata con smalto trasparente e pois bianchi ricorda il tessuto plumetis.



Pastel nails

Tanti colori pastello sulla stessa mano. I colori delicati del pesca, del lilla e del rosa si armonizzano alla perfezione tra loro.



Burgundy accent

Le unghie bordeaux sono la quintessenza dell'eleganza. Per elevare ancora di più il look, provatele con una accent nail a effetto glitter.



Abstract

Una nail art facile da realizzare e di grandissimo effetto, si realizza con striature color taupe e oro su una base di smalto color malva.



Credits Ph.: Pexels