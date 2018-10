Le nail art di Halloween più belle e originali. Ecco le manicure da copiare per la festa delle streghe

Unghie Halloween 2018: come farle? Dark, sanguinose, spaventose o goth-chic?

Abbiamo selezionato per voi le nail art più belle del web per le vostre manicure da paura per la notte delle streghe.

Trovate quella che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Nail art notturna

Una manicure opaca che riprende la più vellutata delle notti, con tanto di nuvole, luna piena e minacciosi pipistrelli.

Unghie zombie Simpson

I personaggi dei cartoni animati in versione non-morti per la manicure di halloween con base color zucca.

French manicure nera con zucche

Una nail art originale con base trasparente, french nera e deliziose zucche effetto 3D.

Nail art con ragni

Le unghie a ballerina - dal look bon ton - diventano edgy grazie allo smalto gel arancione neon abbinato alle decorazioni di ragni.

Unghie stiletto effetto foliage

La sfumatura baby boomer in variante nera e opaca, arricchita da paillettes nei toni caldi, per un effetto foliage che ricorda il colore delle foglie autunnali.

Unghie Sailor Saturn

Ispirazione anime per la nail art dal look glam ed elegante dedicata alla guerriera Sailor.

Unghie cattive Disney

Malefica e la Regina del Mare prendono vita sulle unghie con la nail art multicolore con cristalli, perfetta per Halloween 2018.

Nail art vampiro

Base grigio opaco, aguzzi denti da vampiro e sangue finto per la manicure spaventosamente pulita e minimale.

Unghie teschio

Uno spaventoso teschio impreziosisce la manicure bordeaux con sfumature nere in multi forma e multi texture.

Credits Ph.: Bekir Dönmez, Mel Poole, Mathew Schwartz on Unsplash - TheNailest, nailartbygeorgia, LaurasPills on Etsy.