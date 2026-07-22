La nostalgia è ovunque: nelle serie che riguardiamo, nelle playlist anni 90, persino negli slogan politici. Ma cosa ci spinge a guardare indietro, e come evitare che il passato ci risucchi?

Succede spesso: finite una giornata pesante e vi ritrovate a rivedere la vostra serie preferita dei primi Duemila, a cercare su YouTube gli spot dell’infanzia o a salvare reel con look “anni 90”. Nel frattempo, Pinterest prevede per il 2025 solo trend nostalgici: farmcore, castelcore, moto boho. Il passato è ovunque, come un filtro fisso sulla realtà.

Lo scrittore e teorico dei media Grafton Tanner, nel saggio *Nostalgoritmo. Politica della nostalgia*, definisce questo clima «nostalgia tossica»: non solo un’emozione, ma un prodotto che il capitalismo vende per rendere più digeribile un presente precario. Ma la nostalgia non nasce certo con gli algoritmi. Capire perché siamo così attratti dal passato è il primo passo per non lasciarsene risucchiare.

Che cos’è davvero la nostalgia

La parola nostalgia viene dal greco: nostos (ritorno) e algos (dolore). A fine Seicento il medico svizzero Johannes Hofer la usava per descrivere il malanno dei mercenari lontani dalle loro valli. Oggi non indica più una malattia, ma un’emozione complessa, dolceamara.

Non è solo tristezza. La nostalgia mescola mancanza e piacere: vi manca qualcosa che non c’è più, ma il ricordo scalda. Profumi, canzoni, foto, un gesto casuale possono diventare inneschi potentissimi e catapultarvi in un momento preciso della vostra vita.

Gli psicologi parlano di memoria autobiografica: ogni episodio nostalgico è un piccolo viaggio dentro la vostra storia personale. In questo si distingue dalla malinconia, che è più vaga e diffusa. La nostalgia, invece, ha quasi sempre un volto, un luogo, un’estate precisa.

Secondo ricerche di psicologia sociale coordinate, tra gli altri, da Constantine Sedikides, psicologo dell’Università di Southampton, la nostalgia tende ad aumentare molte emozioni positive come calore, connessione, speranza, e solo alcune negative come tristezza e rimpianto. Non è quindi “solo” un dolore, è un impasto emotivo più ricco.

Perché oggi siamo così nostalgici

Una parte è scritta nel nostro funzionamento mentale. Il cervello non è un archivista neutrale: ritocca i ricordi, li monta, sfuma il negativo. Il risultato è un passato più morbido del presente, dove i problemi veri si vedono meno e restano in primo piano momenti di intensità e appartenenza.

Poi c’è la nostra naturale resistenza al cambiamento. Come ricordano molti psicologi clinici, l’essere umano si affeziona a ciò che conosce. Nei periodi di transizione - traslochi, rotture, maternità, licenziamenti, crisi dei 30 o dei 40 - la nostalgia diventa un’ancora. Il passato appare come un luogo in cui “sapevamo chi eravamo”.

Sul tutto si innesta il contesto culturale. Tanner parla di un capitalismo che vive di revival: anni 80, anni 90, Y2K, capi “vintage”, reboot di film e serie. Compriamo vinili, magliette dei vecchi tour, ristampe di videogiochi. In parte per gusto, in parte perché facciamo fatica a immaginare un futuro migliore e originale.

I sociologi chiamano aeroporti, centri commerciali, grandi catene “non-luoghi”: spazi senza storia. I social sono il loro equivalente digitale. Instagram e TikTok sembrano infiniti, ma gli algoritmi tendono a riproporre sempre lo stesso tipo di contenuti, spesso intrisi di nostalgia. Così si crea un loop: più cercate passato, più ve ne viene offerto.

Infine c’è l’uso politico della nostalgia. Slogan che promettono di «tornare ai bei tempi» giocano proprio su questo bisogno di sicurezza. Si evoca un’età dell’oro che, in realtà, non è mai esistita come la ricordiamo, ma funziona benissimo per rassicurare e dividere.

Nostalgia buona e nostalgia che fa male

Fin qui, la nostalgia sembra quasi una coccola. In effetti può esserlo. Secondo diversi studi, ricordare momenti felici rafforza il senso di continuità di sé, aumenta la percezione di avere radici e può persino ridurre la solitudine. Nelle coppie, condividere i “ti ricordi quando…” spesso riaccende complicità e speranza.

Il problema nasce quando la nostalgia smette di essere un racconto e diventa ruminazione. Alcune ricerche su campioni di centinaia di persone mostrano che non è la frequenza dei ricordi nostalgici a essere collegata a sintomi depressivi, ma la componente di pura “mancanza del passato” unita al pensiero ripetitivo.

Tradotto: vi fate male quando usate il passato solo per confermare che il presente fa schifo e il futuro è chiuso. In questi casi aumentano strategie di fuga, evitamento, disimpegno. Si rimanda tutto perché «tanto niente sarà mai bello come prima».

Campanelli d’allarme? Passare ore a rivedere vecchi messaggi o foto, sentirsi costantemente “fuori tempo massimo”, idealizzare in blocco un ex, un lavoro, un periodo di vita, isolarsi perché «nessuno mi capisce come allora».

*** Perché tutti stanno postando sui social foto del 2016? ***

Cosa fare per non farsi risucchiare dalla nostalgia

Primo passo: darle un nome. Dirsi «sto provando nostalgia» aiuta già a fare un mezzo passo indietro. Non è debolezza, è un’emozione umana. Diventa un problema solo se occupa tutto lo spazio mentale.

Quando arriva un’ondata di ricordi, potete usare piccoli esercizi di consapevolezza. Per esempio: fate tre respiri profondi e chiedetevi che cosa vedete, sentite, toccate adesso. È come mettere il ricordo in cornice e tornare nella stanza in cui siete, invece di scomparire del tutto nel “prima”.

Poi c’è la parte più interessante: usare la nostalgia come bussola. Domandatevi che cosa vi manca davvero di quel periodo. Non tanto le persone o i luoghi, ma le qualità: libertà, leggerezza, creatività, senso di gruppo. Una volta identificate, cercate modi realistici per riportarle nel presente, con le risorse e i limiti di oggi.

Anche le relazioni aiutano. Raccontare i ricordi con amici, sorelle, partner può essere bello, se alla fine vi chiedete: «Che cosa possiamo fare adesso che abbia lo stesso sapore?». Un viaggio più breve, un rituale del sabato, una playlist nuova ispirata a quella vecchia.

Utile anche un po’ di igiene digitale. Decidete quanta quota di contenuti nostalgici volete nella vostra dieta mediale, e quanta di stimoli nuovi. Limitate il rewatch compulsivo delle stesse serie “comfort”, fate pulizia tra le pagine che vi fanno sentire solo in ritardo sulla vita.

Se però la nostalgia diventa un sottofondo costante, porta con sé tristezza profonda, insonnia, perdita di interesse e difficoltà a lavorare o a coltivare relazioni, può essere il momento di parlarne con uno psicoterapeuta. Non per cancellare il passato, ma per rimetterlo al posto giusto: alle vostre spalle, non al posto della vita che avete davanti.