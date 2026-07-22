Trentacinque gradi, zero voglia di forno ma una scorta di patate in dispensa: l’insalata di patate estiva light diventa la soluzione salvacena. Tra cotture anti-caldo e condimenti furbi, le idee fresche non mancano.

Trentacinque gradi fuori, il forno che vi guarda minaccioso e in dispensa un sacchetto di patate. L’istinto direbbe purè invernale, ma la soluzione furba è un’insalata di patate estiva light, fresca, sazia e senza sensi di colpa.

Con qualche trucco di cottura “anti-caldo” e i condimenti giusti, le patate diventano la base perfetta per piatti unici freddi, da portare in ufficio, in spiaggia o in terrazzo con gli amici.

Perché l’insalata di patate è perfetta d’estate

Secondo le tabelle nutrizionali del CREA, 100 g di patate lesse apportano circa 80-90 kcal. Non sono quindi una bomba calorica di per sé: il problema nasce quando entrano in scena maionese infinita e litri di olio.

Le patate sono naturalmente senza glutine, riempiono lo stomaco e danno energia lenta. Se le abbinate a verdure croccanti e a una quota di proteine leggere (pesce, uova, legumi), ottenete un piatto unico completo che non appesantisce. In versione fredda, poi, sono comodissime da preparare in anticipo e tirare fuori dal frigo al momento giusto.

Come cuocere le patate in estate senza surriscaldare la cucina

Il segreto è ridurre tempi e fonti di calore. Tagliate le patate a cubetti regolari: così cuociono in 10-15 minuti. La cottura a vapore è un ottimo compromesso, perché è rapida, non richiede grandi pentoloni e lascia il sapore più intenso rispetto alla semplice lessatura in acqua.

Per chi ha fretta, il microonde è un alleato: mettete le patate a pezzi in un contenitore con coperchio adatto, poca acqua sul fondo, 8-10 minuti alla massima potenza e via. Se vi piace l’effetto “forno”, la friggitrice ad aria a 200 °C per circa 15 minuti regala patate croccanti fuori e morbide dentro: basta lasciarle intiepidire prima di unirle all’insalata.

La base light per ogni insalata di patate

Scegliete patate novelle o a pasta gialla, che tengono meglio la cottura. Per una porzione usate 180-200 g di patate crude; per quattro persone 800 g sono perfetti. Condite quando sono ancora tiepide: come ricordano molti esperti di nutrizione, in questo modo assorbono meglio olio, sale e limone e potete usarne meno.

Come condimento base bastano 2-3 cucchiai di olio extravergine totali per quattro persone, succo di limone o un goccio di aceto, sale, pepe ed erbe fresche (prezzemolo, basilico, erba cipollina). Per dare carattere senza appesantire, un cucchiaino di senape nella vinaigrette funziona benissimo. La maionese, se proprio la volete, potete alleggerirla mescolandola con yogurt bianco.

5 insalate di patate estive light da provare subito

Tutte le ricette sono pensate per una persona: vi basta moltiplicare le dosi. Stessa base di patate, personalità diverse, zero forno acceso.

1) Patate e fagiolini al prezzemolo

Per una persona usate circa 200 g di patate a cubetti e 200 g di fagiolini. Cuocete entrambi a vapore, poi condite tiepidi con olio, limone, aglio a fettine e prezzemolo: fredda è ancora più buona.

2) Patate e tonno agrumate

Cuocete a vapore 200 g di patate a dadini. In una ciotola mescolate 50 g di tonno ben sgocciolato, cipolla rossa sottile, capperi, pomodori secchi a striscioline, succo di limone e poco olio: piatto unico perfetto da schiscetta.

3) Polpo e patate light

Lessate 150 g di polpo in acqua non salata, lasciandolo raffreddare nel suo liquido, poi tagliatelo a pezzi. Unite 200 g di patate a cubetti già cotte a vapore, condite con olio, limone e tanto prezzemolo per una cena estiva elegante ma leggera.

4) Insalata di patate alla greca

Mescolate 200 g di patate, mezzo cetriolo, mezzo peperone, poca cipolla rossa, 8 olive e 50-60 g di feta a cubetti. Condite con olio, limone, origano secco ed erbe fresche: tanta verdura vi aiuta a tenere le calorie sotto controllo.

5) Patate e uova con basilico

Cuocete a vapore 200 g di patate a cubetti e fate raffreddare. Aggiungete un uovo sodo a spicchi, qualche cetriolino sottaceto, basilico spezzettato, un cucchiaio di olio e pepe: è un piatto unico completo e super pratico.

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Conservazione, trasporto e trucchi anti-bomba calorica

Secondo le indicazioni di molti siti di educazione alimentare, l’insalata di patate si conserva in frigorifero 2-3 giorni in un contenitore ermetico. Meglio evitare il congelatore, perché la consistenza cambia e diventa farinosa. Se la portate al mare o in ufficio, usate una borsa frigo e cercate di non lasciarla ore sotto il sole.

Per mantenerla davvero “insalata di patate estiva light”, misurate l’olio: un cucchiaio a testa è una buona soglia. Una porzione con 200 g di patate lesse e questa quantità di condimento resta in genere intorno alle 250-300 kcal, come indicano molte ricette ipocaloriche. Per dare gusto aggiungete spezie, erbe, agrumi e sottaceti invece di aumentare i grassi. In frigo, tenetela coperta e tiratela fuori qualche minuto prima di mangiarla: fredda di frigorifero non rende giustizia a tutta la sua bontà.