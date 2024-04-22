Un po' fairy, un po' soap nails, le unghie ballet core tornano in auge, complice il periodo dei festival musicali primaverili. Scoprila con noi

Una tendenza che nasce dall'amore per la danza. Il balletcore - intesa come estetica che fonda le radici sull'eleganza fiabesca del balletto - non sembra essere destinata alla via del tramonto. Esplosa nel 2022, come avevamo raccontato qui), questa tendenza unisce il fascino della ballerine con la classica palette romantica del palcoscenico. Se nel guardaroba tutto si traduce in un'esplosione di pizzi, merletti e tulle - rosa e bianco in pole position - nella nail art forme allungate e design che spaziano dal bon ton a fiocchi e cuori prendono il sopravvento. Ma come mai questo nail look è (di nuovo) in cima alle ricerche sui Social network (come segnala Pinterest)? Proviamo a scoprirlo insieme.

Unghie ballet core: ecco cosa sono

«Tendenza già vista sui red carpet - racconta Massimo Albini, Training Manager di OPI - la ballet core è una nail art dalle tonalità rosa e champagne (come quelle viste sulle mani delle modelle di Alberta Ferretti), illuminata da uno strato di finitura cromatica (sfilata di riferimento: GCDS) che rende questa manicure art adatta a tutti». Avete voglia anche voi di provarla? Ecco alcune proposte che abbiamo selezionato per voi.

Lilac and white fairycore

Fresh nude

French manicure romantica

Unghie Ballet core + Silver star

Fiocchi e ricami

Unghie ballet core con cascata di glitter

Ti potrebbero interessare:

Alla scoperta dei nail trend 2024 (con forme e colori da provare)

Se amate le nail art nelle sfumature del rosa, queste sono le manicure più belle da provare

Tendenza unghie fairycore: la nail art "fatata" più stravagante, con fiori e farfalle

Le soap nail saranno la vostra nuova manicure del cuore (vi raccontiamo perché e come realizzarla)

Credit ph: GettyImages